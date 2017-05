Die Artec IT Solutions AG baut mit Marco Widmann die Unterstützung für Fachhandelspartner weiter aus. Ab sofort verantwortet der 41-Jährige als Leiter Channel Marketing and New Business Development EMEA die Channel-Aktivitäten der Hessen.

Widmann war seit 2014 als Marketing Manager EMEA für Artec tätig und soll mit seiner langjährigen Erfahrung die führende Marktposition ausbauen. Zudem soll er der Partner-Community individuellen Support bieten und entscheidende Mehrwerte verschaffen. Die Stelle wurde zur Unterstützung der Vertriebspartner in der Region EMEA neu geschaffen.

Der gelernte Werbekaufmann und Marketing-Kommunikationswirt kann auf langjährige Erfahrung im Channel- und Produktmarketing sowie in der Beratung für nationale und internationale Kunden zurückgreifen. Zu seiner beruflichen Laufbahn zählen daneben auch mehrere Stationen in prominenten Werbeagenturen wie etwa Viaduct oder Scholz & Friends.

"Marco Widmann bringt umfassende Channel- und Marketing-Expertise sowie wertvolles Know-how für die Betreuung unserer Partnerlandschaft mit", sagt Jerry J. Artishdad, CEO der Artec IT Solutions AG. "Wir sind davon überzeugt, dass er in einer zentralen Schlüsselposition unsere führende Stellung im EMEA-Markt weiter stärken und unseren Vertriebspartnern zusätzliche Mehrwerte liefern wird."

"Artec IT Solutions steht seit Jahrzehnten für Innovation, Qualität und Sicherheit. Mein Ziel ist es, passgenau auf den Markt und den Channel abgestimmte Aktivitäten wie zum Beispiel Partnerveranstaltungen oder auch Aktionen zur Neukundengewinnung für unsere Distributions- und Reseller-Partner umzusetzen, um unser Lösungsangebot noch attraktiver und bekannter zu machen, noch intensiver auf die individuellen Bedürfnisse unserer Partner einzugehen und adäquate Lösungen anzubieten. Ich freue mich außerdem besonders darauf, neue Märkte zu erschließen, weitere Partner zu akquirieren und aktiv zum internationalen Wachstum von Artec beizutragen", erklärt Marco Widmann. (KEW)