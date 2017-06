Ricoh Deutschland hat Marcus Mauch als neuen Director Sales ins Unternehmen geholt. Mauch übernimmt innerhalb der Geschäftsleitung die Gesamtverantwortung für die operativen Vertriebsaktivitäten des Büromaschinenherstellers in Deutschland. Er berichtet direkt an CEO Niculae Cantuniar, der diese Aufgabe bisher in Personalunion wahrgenommen hat.

Der 48-jährige Diplom-Betriebswirt (FH) verfügt über langjährige Management-Erfahrung im Vertrieb national und international tätiger IT- und Telekommunikationsunternehmen. Zuletzt war Marcus Mauch als Geschäftsführer bei der Euromicron Deutschland GmbH verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem NEC, wo er rund zehn Jahre in verschiedenen leitenden Positionen tätig war, sowie Samsung, Motorola oder Bosch Telecom.

"Mit Marcus Mauch haben wir einen erfahrenen Sales Leader mit großer Vertriebsexpertise für uns gewinnen können", sagt Niculae Cantuniar, CEO Ricoh Deutschland. "Mit seiner Kompetenz wird er uns dabei unterstützen, unseren Kundenfokus weiter zu stärken, unsere Vertriebsaktivitäten mit neuer und zusätzlicher Performance zu bereichern und unser Geschäft zum Nutzen und Mehrwert unserer Kunden auszubauen." (KEW)

