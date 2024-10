Dass die frühere Microsoft-Deutschland-Chefin zum Wettbewerber wechselt, ist bereits seit Juli 2024 bekannt. Nun ist es aber offiziell: Google Cloud hat am 1. Oktober 2024 die Ernennung von Marianne Janik zur Vice President EMEA North bekannt gegeben.

Die 59-jährige bringt über zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit zu Google Cloud. Sie war 13,5 Jahre bei Microsoft angestellt, die letzten vier Jahre davon als Deutschland-Chefin. Davor bekleidete die gebürtige Französin mehrere führende Positionen bei der Daimler Benz AG, deren Tochtergesellschaft EADS, bei diversen Unternehmensberatungen (Plaut, ESG) sowie beim US-amerikanischen Energieversorger Elster.

Janik hat an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in Rechtswissenschaften promoviert. Sie ist Mitglied im Bitkom-Präsidium und im Vorstand des American Chamber of Commerce in Germany (Amcham).

Zusammen mit dem EMEA-Nord-Vertriebsteam von Google Cloud soll Janik nun das Wachstum des Cloud-Providers in Zentral und Nordeuropa ankurbeln. Zu den bekanntesten Abnehmern der Cloud-Dienste des Suchmaschinenbetreibers zählen in Deutschland die Deutsche Börse, die Bayer AG, Mercedes-Benz, die Commerzbank, Ikea, Puma, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Bofrost und die ARD-Mediathek.

Daniel Holz, Janiks Vorgänger als VP EMEA Nord, ist zu Oracle gewechselt. Dort betreut er die Region Nordosteuropa.



