Die vergangenen fünf Jahre verantwortete die 54-jährige die Geschäfte von Microsoft in der Schweiz. Zuvor leitete Janik vier Jahre lang den Geschäftsbereich Öffentliche Verwaltung bei Microsoft Deutschland. Vor ihrer Zeit bei Microsoft führe die promovierte Juristin Geschäftsbereiche bei dem Messtechnikspezialisten Elster AG, dem Systemhaus ESG GmbH und einem Tochterunternehmen der EADS, Elekluft GmbH. Ihren beruflichen Einstieg machte Marianne Jannik bei der Daimler Benz AG im Bereich Public Affairs.

Ihr juristisches Studium hat die Deutsch-Französin als Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Würzburg und Genf absolviert und mit einer Dissertation zur Exportkontrolle bei Dual-Use Gütern promoviert.

auch interessant: Frauen in der IT

Janik übernimmt die Aufgaben als Microsoft-Deutschland-Chefin von Sabine Bendiek, die Anfang 2021 als Personalvorstand zur SAP wechseln wird. Christine Haupt hatte die Position der Microsoft-Deutschland-Chefin nur interemistisch für zwei Monate inne, sie bleibt COO bei Microsoft Deutschland.

In einer internen Ankündigung an die rund 3.000 Microsoft-Mitarbeiter in Deutschland begrüßte Microsofts Europa-Chef Ralph Haupter Marianne Janik mit folgenden Worten: "Ihre starke Führung und ihre 'hands-on'-Mentalität, sowie ihre nachgewiesene erfolgreiche Tätigkeit für Microsoft in Deutschland und der Schweiz machen sie zu einer hervorragenden Wahl."

Weitere Microsoft-Personalie: Kiehne folgt Bieler nach