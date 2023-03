Der erfahrene Vertriebsexperte agiert weiterhin in seiner bisherigen Rolle als Country Manager Deutschland der spanischen Teldat Group. Alonso will als CEO der Bintec Elmeg GmbH insbesondere die Kooperation mit den Herstellerpartnern intensivieren und das Produktportfolio erweitern.

Stärkung der Gruppe

Seit 2004 ist der 45-Jährige in diversen Verantwortungsbereichen innerhalb der Teldat-Gruppe tätig, davon in den letzten 10 Jahren an der Spitze verschiedener Vertriebsabteilungen, unter anderem als Vice President, CSO und CRO in Amerika und Europa. Seine Karriere begann der engagierte Manager nach seinem Studium bei Telefonica.

Mario Aguilar Alonso: "Ich freue mich darauf, unsere starke und erfolgreiche Marktpositionierung innerhalb der Teldat Group nun auch mit unseren zukunftsfähigen Cybersecurity-, 5G- und Breitband-Lösungen zu stärken und setze hier zudem auf die intensive Kooperation mit unseren Technologie-Partnern."