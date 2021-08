In dieser Rolle verantwortet sie das Geschäft mit allen Infinity- und "Select Circle"-Resellern sowie das Business mit ausgewählten Datacenter-Partnern in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Winkler berichtet direkt an Santosh Wadwa, Head of Product Channel Sales Central Europe bei Fujitsu.

Die vergangenen der Jahre verbrachte die studierte Diplomkauffrau als Director Partner Success Management Central Europe bei Dassault Systèmes. Die zwei Jahre davor arbeitete Winkler als General Manager bei dem niederländischen ERP-Anbieter Exact. Von 2013 bis 2016 leitete sie den Channel bei der Haufe Group.

Aber auch in der IT-Security-Branche konnte Winkler Berufserfahrung sammeln - etwa als Verantwortliche für Consumer Produkte in der DACH-Region bei F-Secure von 2010 bis 2012. Ihre Karriere in der IT-Branche startete die Managerin bei Kingston Technology, wo sie unterschiedliche Führungspositionen im Channel innehatte.

» Systemhauskongress Chancen 2021 Der Systemhausmarkt steht vor einem radikalen Wandel. Auf dem digitalen Systemhauskongress CHANCEN werden wir am 9. und 10. September erörtern, wie sich IT-Dienstleister zukunftsstark aufstellen können, um die Customer Journey ihrer Kunden erfolgreich zu gestalten.

Infos unter: www.systemhauskongress-chancen.de!

Ihr neuer Chef bei Fujitsu Santosh Wadwa freut sich schon riesig auf die Zusammenarbeit mit ihr: "Auf ihren vorherigen Positionen arbeitete Marion sehr partnerorientiert und sie bringt deshalb das optimale Rüstzeug mit, um gemeinsam mit unseren strategisch Partnern unser Business vorwärts zu treiben".

Zu Beginn ihrer Tätigkeit als Channel-Chefin bei Fujitsu wird Winkler die wichtigsten Reseller des Infrastrukturanbieters persönlich ansprechen.

Mehr zu Fujitsu:

Woher kommt der Name Fujitsu?

Neuer Vertriebsleiter

Neue Fujitsu Lifebook-Modelle

Fokus auf Services und Data Center-Business

Santosh Wadwa folgt auf Louis Dreher