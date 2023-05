Huber ist seit Juni 2022 bei Euronics. In den vergangenen zwölf Monaten erlangte der Vertriebsberater tiefes Verständnis für die Prozesse innerhalb dieser Verbundgruppe. In den vergangenen zwölf Jahren war der gebürtige Münchner als Geschäftsführer in verschieden Märkten der Elektronikfachmarktkette MediaMarkt tätig. Davor betreute Huber unterschiedliche europäische Landesgesellschaften bei deren Markteintritten und Marketingkampagnen.

Die dadurch gewonnene Kompetenz im Vertrieb und Marketing samt der jahrzehntelangen Erfahrung in der CE-Branche (Consumer Electronics), inklusive des im vergangenen Jahr erworbenen Verständnisses der Prozesse bei Euronics, prädestinieren den Manager für seine neue Aufgabe als Leiter der Abteilungen Vertrieb und Betriebstypenmanagement.

» ChannelPartner Kongress 2023 Auf dem ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf werden IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen und Impulse teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren, inklusive einem Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2023 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2023".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2023

An ihn berichten künftig die Betriebstypenmanager André Fourie und Patrick Schwarzhaupt sowie Sebastian Hummel, der für das Projekt- und B2B-Geschäft bei Euronics verantwortlich ist. Huber freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit Kollegen in der Euronics-Zentrale und in den Regionen: "Das hilft mir bei meinem Neueinstieg ungemein." Sein Fokus liegt nun klar auf den vertrieblichen Herausforderungen, die der Markt aktuell bereithält, sowie auf der künftigen Ausrichtung des stationären Handels - natürlich immer in Verbindung mit E-Commerce- und B2B-Projekten", so Huber weiter.

Roman Eltzsch ist neu bei Euronics. Zuletzt war er als Associate Partner bei der Unternehmensberatung Institute of Brand Logic tätig und beschäftigte sich dort mit der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen sowie mit deren Positionierung und Markenarchitektur. Davor war der Manager auf unterschiedlichen Positionen bei Ceconomy (MediaMarkt Saturn) beschäftigt, unter anderem auch in den Niederlanden. Sein Ziel ist es nun, als Marketingleiter Euronics zu einer klaren Positionierung zu verhelfen: "Ich freue mich, diese Herausforderungen gemeinsam mit meinem Team zu meistern". In seiner neuen Rolle als Bereichsleiter Marketing verantwortet er künftig die Teams Werbung und Kommunikation, Marke und Strategie sowie die Grafik.

Gemeinsam mit Christoph Hahn, dem Bereichsleiter Digital bei Euronics, komplettieren Eltzsch und Huber die die zweite Führungsriege bei Euronics. Alle drei berichten an Jochen Mauch, Vorstand Marketing, Vertrieb und Digitalisierung bei Euronics.

Mit dem neu zusammengesetzten Führungsteam möchte Mauch neue Impulse setzen, um die Marke Euronics voranzutreiben und die drei Teilbereiche Vertrieb, Marketing und Digitalisierung besser miteinander zu verknüpfen.



Mehr zu Euronics:

Neuer Bereichsleiter Strategie, Expansion & Transformation

E-Auto Ladestationen

Vorstand Jochen Mauch im Gespräch

Die euronische Sprache

In Delbrück ist der Teufel los!

Mit Zukunftsthemen wachsen