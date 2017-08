"Eine sehr erfreuliche Entwicklung im ersten Halbjahr, die das starke Marktwachstum unterstreicht und die doch wirklich große wirtschaftliche Bedeutung von Computer- und Videospielen", sagte BIU-Geschäftsführer Felix Falk.

Mit 509 Millionen Euro machten Umsätze aus gekauften Spielen für PC, Konsole und mobile Geräte den größten Anteil aus, obwohl die Summe im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 zurückging (521 Millionen Euro). Wachstum erzielten aber virtuelle Güter und Zusatzinhalte sowie Gebühren für Online-Netzwerke und Abonnements.

Mit dieser Entwicklung werde die in der kommenden Woche beginnende Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln immer wichtiger, sagte Falk. Man sehe das auch am Besuch vieler Politiker in diesem Jahr. Eröffnet wird die Gamescom 2017 von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). (dpa/rs)