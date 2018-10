Die Ingram Micro Distribution GmbH erweitert ihr Portfolio um Drohnen des chinesischen Dá-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd. – in der Branche als DJI bekannt. Der Hersteller aus Shenzhen, zu dem inzwischen auch Hasselblad gehört, entwickelt Quadrocopter zur Luftbildfotografie für den privaten und professionellen Einsatz.

Der Dornacher Distributor übernimmt den Deutschlandvertrieb für das Drohnenangebot aus dem Consumer-Umfeld, wie die Mavic-, Spark-, und Phantom-Serien sowie für ausgewählte Prosumer-Produkte. Reseller können die Drohnen sowie Gimbals der Osmo-Serie ab sofort bei Ingram Micro bestellen.

DJI hat es mit eigener Forschung und Entwicklung zum Marktführer für zivile Drohnentechnologie gebracht. Die Zielgruppe sind Anwender aus den Bereichen Film-, Werbe- oder Bauindustrie, Inspektoren, Brandbekämpfung bis hin zur Landwirtschaft sowie Hobby-Piloten und -filmer.

"Das weltweit führende Drohnenunternehmen trifft auf den führenden Technologie-Distributor im deutschen Markt", so Claudia Huber-Völkl, Senior Manager Imaging & Multimedia bei Ingram Micro. "Wir freuen uns sehr, mit DJI in diesem wachsenden Markt zusammenzuarbeiten und unser Angebot für unsere Reseller zu erweitern. Durch die strategische Partnerschaft kann DJI seine Marktdurchdringung im Technologie-B2B-Bereich weiter voranbringen."