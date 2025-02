Die Managed Service Provider (MSP)-Landschaft befindet sich im Umbruch: Marktkonsolidierung und steigende Anforderungen seitens der Kunden können IT-Dienstleister langfristig leichter meistern, wenn sie sich stärker spezialisieren.

NinjaOne, der Gewinner des Channel Excellence Awards 2025 in der Kategorie "Plattformen für Service Provider", schildert, wie innovative Lösungen MSPs dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten und neue Geschäftsmodelle zu erschließen.

Im exklusiven Video-Interview gibt David Protzmann, Senior Director Marketing EMEA bei NinjaOne, Einblicke in die aktuellen Trends der Branche. Er erläutert, welche Herausforderungen und Chancen der IT-Channel 2025 bietet und wie das Unternehmen MSPs mit leistungsstarken Lösungen für Provisionierung, Lizenz- und Vertragsmanagement, Betrieb sowie Abrechnung von XaaS-Services unterstützt.

Das Votum der MSPs und IT-Dienstleister spricht eine klare Sprache: Mit ihrem Vertrauen in die Strategie und Lösungen von NinjaOne wählten sie das Unternehmen zum Gewinner des Channel Excellence Awards 2025.

Was das für die Zukunft der Branche bedeutet und wie sich MSPs optimal aufstellen können, erfahren Sie im Video-Interview.