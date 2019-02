Robert Mahr übernimmt bei Mirakl die Rolle als Vice President, EMEA Alliances & Central and Northern Europe Sales. Im Rahmen dieser Aufgabe verantwortet Mahr auch sämtliche Aktivitäten von Mirakl in der DACH-Region. Dazu zählt der Ausbau der Vertriebsaktivitäten mit strategischen Partnern wie Beratungsunternehmen, Systemintegratoren und Anbietern von E-Commerce-Lösungen.

Das 2012 gegründete Unternehmen Mirakl bietet Software, die es B2C- und B2B-Unternehmen ermöglicht, Online-Marktplätze aufzubauen und zu betreiben. Die Marktplatz-Lösungen von Mirakl erleichtern es, eine große Anzahl von Anbietern auf einer Plattform zu bündeln und Kunden so ein erweitertes Produktportfolio und wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Zu den Referenzkunden zählen unter anderem die französischen Einzelhändler Auchan, Carrefour, Darty und Galeries Lafayette. In Deutschland nutzt unter anderem Conrad Electronics die Software von Mirakl.

Lesetipp: Was Freiberufler verdienen

Kooperation von Mirakl mit SAP Enterprise Commerce

Der 50-jährige Mahr bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Softwarebranche mit und hat in der Vergangenheit bereits den Aufbau von Vertriebsteams und Partner-Ökosystemen verantwortet. Vor seinem Wechsel zu Mirakl war Mahr Global Vice President of Channel and Strategic Alliances bei SAP Hybris (heute SAP Commerce Cloud), wo er unter anderem das globale Reseller-Programm aufbaute.

Dem alten Arbeitgeber bliebt Mahr auch in der neuen Position verbunden: Seit 2016 ist von Mirakl eine von SAP zertifizierte Erweiterung für - damals noch für die SAP-Hybris-Commerce-Plattform - verfügbar und SAP Enterprise Commerce ist offizieller Reseller von Mirakl. Chris Hauca, Head of Strategy bei SAP Enterprise Commerce sagt dazu: "Mirakl bietet eine erstklassige Technologie, die in die SAP Commerce Cloud integriert werden kann und damit unseren Kunden ermöglicht, ihr Marktplatzangebot schnell zu skalieren, um neue Umsatzquellen zu erschließen."

Aber auch Mirakl sieht viel Potenzial in der Partnerschaft mit SAP und hofft, diese noch auszubauen. Über APIs lassen sich allerdings auch andere E-Commerce-Lösungen wie Magento und Demandware anbinden.

Lesetipp: SAP wirft Ballast ab

Früher verantwortete Kelly Gow bei Mirakl den Ausbau des Partnergeschäfts in EMEA. Sie kümmerte sich zuletzt um den Aufbau des Geschäfts mit Technologiepartnern und ist zu Beginn des Jahres 2019 ins Produktmarketing gewechselt. In der DACH-Region arbeitet Mahr mit Bruno Dias zusammen. Er ist seit 2018 Regional Manager für die DACH-Region.