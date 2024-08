In den oberen rechten Quadranten stuft die Information Services Group (ISG) Systemhäuser wie Axians, Bechtle, Cancom, Controlware und Datagroup als "Leader" ein. Als Herausforderer unter den MSSP (Managed Security Service Providern) bezeichnet ISG IT-Dienstleister wie Computacenter, Glueckkanja, Logicalis, Materna, NTT Data, pco, Suresecure, Syntax und andere. Sie alle verfügen über ein eigenes Security Operations Center (SOC) und versorgen daraus vorwiegend mittelständische Kunden kontinuierlich mit IT-Security-Dienstleistungen.

Als "Leader" definiert ISG Managed Security Service Provider mit einem hoch attraktiven Produkt- und Serviceangebot sowie mit einer ausgeprägt starken Markt- und Wettbewerbsposition. "Leader" erfüllen alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Sie sind strategische Taktgeber und Meinungsführer sowie ein Garant für Innovationskraft und Stabilität.

"Market Challenger" verfügen laut ISG über eine hohe Wettbewerbsstärke, es fehlt diesen MSSP allerdings noch notwendige Portfoliobreite, um als "Leader" gelistet zu sein. "Product Challenger" decken mit ihren Produkten und Services die Anforderungen ihrer Kunden überdurchschnittlich gut ab, können aber in den verschiedenen Kategorien der Marktbearbeitung nicht die gleichen Ressourcen und Stärken vorweisen wie die als "Leader" positionierten Anbieter.

Den von ISG als "Contender" ("Anwärter") charakterisierten MSSP mangelt es noch an ausgereiften Produkten und Services, oft ist ihr Angebotsportfolio auch nicht breit oder tief genug.

Controlware

Die führende Position von Controlware im Marktsegment "Managed Security Services (SOC) Midmarket" beruht laut ISG hauptsächlich auf der ausgeprägten Kundenorientierung und dem erfahrene Experten-Team des hessischen IT-Dienstleisters.

Christian Bohr, Head of Managed Services Consulting bei Controlware, freut es sehr, zum vierten Mal in Folge als "Leader" von ISG bezeichnet zu werden: "Besonders stolz sind wir auf das hervorragende Abschneiden im Bereich Managed Security Services. Im neuen Mittelstandsquadranten konnten wir uns als einer der Top-Anbieter erfolgreich von nahezu allen Mitbewerbern absetzen."

ISG hebt besonders die Tatsache hervor, dass Controlware als deutscher Anbieter bei den vorwiegend zum gehobenen Mittelstand gehörenden Kunden besonderes Vertrauen genießt. Darüber loben die ISG-Analysten Controlwares Security Operations Center (SOC) in Dietzenbach. Dieses entspräche durchgehend den strengen deutschen Datenschutz- und Compliance-Vorgaben (DSGVO) und würde daher der Erwartungshaltung der mittelständischen Kunden voll gerecht.

Datagroup

Datagroup hat es zum ersten Mal geschafft, von ISG als "Leader" unter den Managed Security Service Providern (MSSP) eingestuft zu werden. Das freut insbesondere Dino Huber, der als Geschäftsführer bei Datagroup dort unter anderem auch die Cybersecurity Services verantwortet: "Diese Auszeichnung bestätigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, erstklassige Sicherheitslösungen für unsere Kunden bereitzustellen. Wir sind stolz darauf, dass unsere innovativen Ansätze und unser Engagement für Qualität und Sicherheit von ISG anerkannt wurden."

Genauso wie bei Controlware hat die Analysten die Tatsache überzeugt, dass Datagrouo ihre Security Operations Center (SOC) ausschließlich in Deutschland betreibt. Das wissen viele Kunden zu schätzen. Außerdem erbringt das schwäbische Unternehmen seine Security-Services zu 100 Prozent selbst. Es sind firmeneigen Experten mit dedizierten Level-1- bis Level-3-Ressourcen, die dies bewerkstelligen. Für Datagroup spricht ferner die enge Verknüpfung der SOC mit den eigenen Hosting-Diensten. "Hierdurch ist ein ganzheitlicher Cybersicherheits-Ansatz gewährleistet", heißt es in de ISG-Analyse.

Bei einem Cyberangriff kann Datagroup auf ein eigenes Incident Response Team zurückgreifen. Im Bedarfsfall kann auch das "Deutsche Incident Response Team" (DIRT) der Compass Gruppe helfen.

Suresecure

Suresecure wurde von ISG als "Rising Star" unter den MSSP ausgezeichnet. Als Gründe hierfür benennen die Analysten die "innovative Technologieplattform" des Düsseldorfer IT-Dienstleisters sowie sein Fokus auf eine "dynamisch wachsende Zielgruppe". Suresecure arbeitet mit Security-Anbietern wie Zscaler zusammen.

Computacenter

Etwas an Boden verloren hat Computacenter. 2023 war das Systemhaus noch unter den "Product Challengern" gelistet, 2024 ist es nur noch "Contender".

Axians

Als IT-Dienstleister und Managed Services Provider gehört Axians in Deutschland zu den wenigen Unternehmensgruppen, die in allen vier Security-Services-Kategorien als Leader ausgezeichnet wurden. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Axians seine Leader-Positionen nicht nur festigen, sondern auch um den Bereich Managed Services SOC (Midmarket) erweitern. Insgesamt wurde Axians in diesem Jahr zudem in den Kategorien Technical Security Services (TSS), Managed Services - SOC (MSS-SOC) und Strategic Security Services (SSS) ausgezeichnet.

Olaf Niemeitz, Leiter Business Area IT & Managed Services bei Axians Deutschland, freut sich über die erneute Top-Platzierung: „Das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Kunden in unsere Cyber-Security-Expertise haben uns ermöglicht, unsere Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern und Industrieunternehmen auf dem Weg zur NIS2-Konformität zu begleiten – mit maßgeschneiderten IT- und OT-Sicherheitslösungen. Um umfassend bei der Abwehr von Cyber-Angriffen zu unterstützen, arbeiten wir als IT-Spezialist eng mit unserer Schwestermarke, dem OT-Systemintegrator Actemium zusammen. Denn Automatisierung und künstliche Intelligenz sollen auch für Industrieunternehmen sicher nutzbar sein."



