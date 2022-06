In den vergangenen Monaten sind viele Netzwerkhersteller auf den Wi-Fi-6-Zug aufgesprungen. Ein Teil ist sogar schon in der Lage, auch Produkte für Wi-Fi 6E anzubieten. Wir haben daher einen Überblick zusammengestellt, der zeigt, welche Hersteller bereits schnelle WLAN-Produkte in ihr Portfolio aufgenommen haben.

Hintergrund: Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E

Mit dem Vorgänger Wi-Fi 5 hat das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) endlich Schluss mit kryptischen Kürzeln wie "ac" oder "n" gemacht. Ganz verschwunden sind sie aber noch nicht. Auch der Nachfolger Wi-Fi 6 trägt alternativ die Bezeichnung IEEE 802.11ax.

Wi-Fi 6 nutzt sowohl das 2,4- als auch das 5-GHz-Band und ist unter anderem deswegen erheblich schneller als Wi-Fi 5. Bei vier Streams kann ein Wi-Fi-6-fähiger Router im Prinzip fast eine Geschwindigkeit von bis 6 GBit/s erreichen. 1,2 GBit/s stammen dabei aus dem 2,4-GHz-Bereich und 4,8 GBit/s aus dem 5-GHz-Bereich. Der Netzwerkhersteller Asus hat nach eigenen Angaben sogar eine Gesamtgeschwindigkeit von 10 GBit/s über Wi-Fi 6 erreicht - allerdings nur unter Laborbedingungen.

Die Technik ist aber nicht nur schneller als die Vorgänger. Sie verwaltet die übertragenen Daten auch besser. Dank etwa der räumlichen Frequenzwiederverwendung "Spatial Reuse" lässt sich der Datendurchsatz durch die gleichzeitige Übertragung in überlappenden Netzwerken erhöhen. Zudem kann die Technik Interferenzen in Umgebungen mit hoher Dichte reduzieren. Weitere Verbesserungen sind längere Guard-Intervalle, die den Einsatz im Freien optimieren.

Darüber hinaus wurde mit Wi-Fi 6 ein neuer Energiesparmechanismus eingeführt. Per Target Wake Time (TWT) kann ein Wi-Fi-6-AP (Access Point) die mit ihm verbundenen Stationen besser steuern, so dass sie weniger Energie verbrauchen.

2021 hat die Bundesnetzagentur zudem die WLAN-Nutzung im 6GHz-Bereich in Deutschland für die Erweiterung Wi-Fi 6E (das "E" steht für "Extended") freigegeben. Damit hat die Behörde das hierzulande für WLAN verfügbare Funkspektrum nahezu verdoppelt. Positiv ist auch, dass diesmal ein zusammenhängender Block hinzugekommen ist und kein fragmentierter Bereich wie bisher. Die 2,4- und 5-GHz-Bereiche bleiben außerdem verfügbar. Ralf Koenzen, Gründer und Geschäftsführer von Lancom Systems, bezeichnete die Einführung von Wi-Fi 6E daher bereits als "Meilenstein für die WLAN-Industrie".

Anbieter von Wi-Fi-6-fähiger Hardware

Wi-Fi-6-fähige Produkte gibt es bereits von nahezu jedem WLAN-Anbieter. Wir haben eine Auswahl in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt. Die Auswahl deckt aber nicht das gesamte Portfolio der Hersteller ab, sondern soll nur einen ersten Einblick samt Links zu weiterführenden Informationen geben.

Allied Telesis

Mit dem TQ6702 GEN2 hat Allied Telesis einen Wi-Fi-6-fähigen Access Point (AP) auf den Markt gebracht, der eine Rohkapazität von bis zu 4,8 GBit/s erreicht. Der TQ6702 GEN2 gehört zur neuen TQ6000-GEN2-Serie, die auch den etwas schwächer ausgestatteten TQ6602 GEN2 umfasst.

AVM

Die Fritzbox 4060 von AVM ist Triband-fähig. Außerdem unterstützt der WLAN-Router den Telefonie-Standard DECT, kann also auch zum direkten Anschluss von VoIP-Telefonen verwendet werden. Auch optisch unterscheidet sich das Gehäuse der 4060 von bisherigen Fritzbox-Modellen. Die Box steht aufrecht und ist in weiß gehalten.

AVM hat mit dem Fritz Repeater 1200 AX einen besonders kompakten Repeater vorgestellt, der Wi-Fi 6 und WLAN Mesh unterstützt. Er eignet sich überall dort für einen Einsatz, wo wenig Platz ist und der Repeater möglichst wenig benachbarte Steckdosen verdecken soll.

Lancom Systems

Der deutsche Netzwerkhersteller Lancom Systems hat mit dem OW-602 eine robusten Outdoor-AP vorgestellt, der die Anforderungen von IP67 (Temperaturbereich von -30°C bis +65°C) erfüllt. Gesteuert werden kann er über die Lancom Management Cloud, einen WLAN-Controller oder über die integrierte Web-Oberfläche.

Netgear

Der bereits Ende 2020 erschienene WAX204 von Netgear verspricht ein einfach einzurichtendes und zu verwaltendes Business-WLAN für das Home-Office sowie für kleinere Unternehmen. Die maximale Bandbreite beträgt bis zu 1,8 GBit/s.

Mit dem WAX620 hat Netgear einen AP vorgestellt, der auf kleine bis mittelständische Kunden ausgelegt ist. Er ist ebenfalls Dual-Band-tauglich und kann auch über Power-over-Ethernet (PoE) mit Energie versorgt werden.

Der WAX615 bietet sich für Umgebungen an, in denen etwas weniger Leistung benötigt wird. So erreicht er laut Hersteller in der Summe eine maximale Geschwindigkeit von 3 GBit/s. Beim WAX620 sind es 3,6 GBit/s. Die maximale Abdeckung beträgt 250 qm im Vergleich zu 275 qm beim etwas größeren Modell.

Trendnet

Der Wi-Fi-6-fähige Access Point TEW-921DAP von Trendnet erreicht nach Angaben des Herstellers in der Summe Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 GBit/s. Etwa ein Drittel stammen aus dem 2,4-GHz-Band, der Rest über 5 GHz. Einsetzen lässt er sich als herkömmlicher Access Point, Client Bridge, WDS-AP, WDS-Bridge, WDS-Station oder als Repeater.

Watchguard

Im 2,4-GHz-Band bietet der AP432 von WatchGuard eine maximale Übertragungsrate von bis zu 1,1 GBit/s. Im 5-GHz-Band sind es 2,4 GBit/s. Zusätzlich verfügt der AP432 über einen 2,5 GBit/s schnellen PoE+-Anschluss (Power over Ethernet). Im Inneren befinden sich eine ARM-Cortex-A53-CPU IPQ8072A mit vier Kernen und einer Taktrate von 2 GHz. Dazu kommen 2 GByte RAM sowie ein 256 MByte großer NAND-Speicher. Das Gehäuse misst 205 x 205 x 33,2 mm. Das Gewicht liegt bei 560 g.

Zyxel

Der NWA50AX richtet sich vor allem an kleine Unternehmen und SOHO-Anwender (Small Office, Home Office), die auf Wi-Fi 6 aufrüsten wollen. Der NWA50AX ist nach Angaben von Zyxel besonders leicht zu installieren, so dass ein Wechsel zum schnelleren WLAN-Standard auch von technisch weniger versierten Anwendern durchgeführt werden kann.

Der NWA90AX unterstützt die Standards IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a. Die maximale Datenübertragungsrate liegt bei 2,4 GHz bei 575 MBit/s. Im 4-GHz-Bereich sind es 1,2 GBit/s. Im 140 x 140 x 37,5 mm großen und 290 g schweren Gehäuses befinden sich zwei interne Antennen (2x2 + 2x2 MIMO). Die Stromversorgung kann über die Stromleitung oder Power-over-Ethernet (PoE) erfolgen. Dazu ist er mit einem PoE-tauglichen 10/100/1000-Ethernet-Port ausgestattet.

Darüber hinaus hat der Netzwerkhersteller Anfang April das neue Home-Mesh-System Multy M1 vorgestellt. Es soll Heimanwendern den Umstieg auf Wi-Fi 6 erleichtern. Der bisherige Router zur Verbindung mit dem Internet bleibt bestehen. Er wird einfach per Netzwerkkabel mit einem Multy M1 verbunden, das dann mit bis zu 1.800 MBit/s funkt.

Anbieter von Wi-Fi-6E-fähiger Hardware

Bei Wi-Fi-6E-fähigen Produkten sieht es weit magerer aus. Bisher sind nur einige wenige Hersteller in der Lage, bereits Hardware auszuliefern, die den Extended-Standard unterstützt.

Cisco Systems und Cisco Meraki

Cisco hat mit dem Catalyst IW9167 den ersten Wi-Fi-6E-fähigen Access Point für Außenbereiche und Industrieanlagen vorgestellt. Er lässt sich in zwei unterschiedlichen Modi betreiben. Im normalen Wi-Fi-Modus kann er zum Beispiel die Endgeräte der Mitarbeiter im Büro vernetzen. Daneben unterstützt die neue Serie aber auch einen sogenannten "Ultra-Reliable Wireless Backhaul"-Modus (URWB), der für maximale Zuverlässigkeit sorgen soll.

Der Catalyst 9136 ist mit zwei 4x4- und einer 8x8-Sendeeinheit sowie Umweltsensoren ausgestattet, die Umgebungstemperaturen, Luftqualität und -Feuchtigkeit messen. Dazu kommen zwei 5-Gigabit- und PoE-fähige Ethernet-Ports sowie moderne Funktionen wie Smart AP zur Verringerung des Stromverbrauchs und Band Steering, um bereits 6-GHz-taugliche Endgeräte zur Nutzung der neuen Frequenzen umzuleiten.

Der MR57 von Cisco Meraki kann entweder in einer Dual-5-GHz-Konfiguration oder als echter Triband-AP betrieben werden, der dann auch das neue 6-GHz-Band nutzt. In der Summe soll der MR57 eine Gesamtleistung von rund 8,35 GBit/s erreichen.

Extreme Networks

Der für den Indoor-Einsatz ausgelegte AP5010 funkt sowohl im 2,4-, 5- als auch 6-GHz-Band. In der Spitze erreicht er nach Angaben des Herstellers eine kumulierte Bandbreite von bis zu 10 GBit/s. Außerdem unterstützt er bis zu 24 verschiedene Funknetze beziehungsweise SSIDs (8 pro Band).

HPE Aruba

Die HPE-Tochter Aruba hat mit dem AP-635 den ersten Campus Access Point der 630er-Serie vorgestellt. Er verwendet Wi-Fi 6E und funkt damit auch im 6-GHz-Netz. Nach Angaben des Herstellers sorgt das für ein besseres HF-Spektrum, weniger überlastete Frequenzen, breitere Kanäle und schnellere Verbindungen.

Juniper Networks

Im 6-GHz-Bereich erreicht der AP45 Bandbreiten von bis zu 4,8 GBit/s, im 5-GHz-Netz sind es 2,4 GBit/s und im 2,4-GHz-Segment bis zu 1,1 GBit/s. Dazu kommt eine vierte Antenne, die als Netzwerk-, Lokalisierungs- und Security-Sensor dient. Die Bandbreiten des ebenfalls neuen Modells AP34 betragen jeweils etwa die Hälfte der für den AP45 genannten Werte.