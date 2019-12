Damit verantwortet Göbel die Unternehmenskommunikation der Azure Cloud und derer Anwendungen. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind Lösungen für die Automobil-Industrie und für das Internet der Dinge (IoT, Internet of Things). Göbel berichtet an Thomas Mickeleit, Director of Communications bei Microsoft Deutschland. Er folgt Anika Klauß nach, die im Mai 2019 in die USA übersiedelte, und dort Microsoft-Zentrale in Redmond als Senior Communications Manager Manufacturing, Energy & Automotive Industries arbeitet.

Markus Göbel kommt von Telefónica Deutschland, wo er als Senior Public Relations Officer in den vergangenen neun Jahren verschiedene Bereiche verantwortete, unter anderem Innovationen, Social Media, Netze, Tarife, Devices, Security und Finanzen, Startups, Datenanalysen, IoT, B2B-Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Davor war er ein Jahr lang Berlin-Korrespondent für TechCrunch; von 2007 bis 2010 arbeite Göbel als Redakteur bei AreaMobile. Nach seinem Journalistik-Studium auf der Deutschen Journalistenschule und an der Ludwig-Maximilians-Universität in München startete er als Nachrichtenreporter bei RTL und war später mehrere Jahre lang Freier Autor bei Financial Times, der Zeit und der Wirtschaftswoche - immer mit dem Schwerpunkt auf Technik.

An Microsoft schätzt Göbel besonders, dass er dort sein technisches Know-how weiterhin nutzen kann. Interesse an dem Redmonder Unternehmen zeigte der PR-Profi bereits während seiner Schulzeit, als er auf seinem Atari die ersten Basic-Programme schrieb.