Die Cohesity Inc. aus San Jose hat Markus Hofbaur zum Director Channel CEMEA ernannt. In seiner neuen Rolle verantwortet er den indirekten Vertrieb des Anbieters für hyperkonvergenten Sekundärspeicher in Zentraleuropa. Hofbaur soll sich hauptsächlich das Partnernetzwerk betreuen sowie es weiter auf- und ausbauen. Er berichtet an Johannes Kunz, Senior Director Channel Sales EMEA.

Markus Hofbaur greift auf einen großen Erfahrungsschatz aus über 25 Jahren im Vertrieb zurück. Vor seinem Engagement bei Matrix42 kümmerte er sich bei SimpliVity von 2015 bis 2017 um den Aufbau des Partnergeschäfts in der DACH-Region. Davor leitete er als Senior Manager über sieben Jahre lang die deutsche Partner-Organisation bei VMware und baute dort erfolgreich den indirekten Vertriebskanal aus. Weitere Stationen seiner Karriere waren lange Jahre im Channel-Vertrieb bei McAfee sowie bei Xerox.

"Für jedes Unternehmen sind neue Kundenkontakte ebenso wichtig wie die Pflege und Weiterentwicklung der bereits bestehenden Kollaborationen. Den neuen Aufgaben bei Cohesity sowie einem erfolgreichen Auf- und Ausbau des Partnergeschäfts blicke ich freudig und erwartungsvoll entgegen - vor allem, da das Thema hyperkonvergenter Sekundärspeicher im Moment das interessanteste Thema am Markt ist", so Markus Hofbaur beim Antritt des neuen Postens.