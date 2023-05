Markus Jung ist neuer Country Manager DACH bei Efecte. Das in Finnland gegründete Unternehmen sieht sich als europäischen Spezialisten für Cloud-basiertes Service Management und ist seit seinem Börsengang 2018 auch in Deutschland aktiver geworden. Nun übernimmt Jung die Leitung der Geschäftsbereiche Vertrieb, Professional Services sowie das Partnermanagement. Ziel ist es, das SaaS-Geschäft in der DACH-Region auszubauen.

Jung kommt direkt von IBM. Dort war er zuletzt als Senior Executive Partner, Sales Partnership & Project für die Anbahnung internationaler Großprojekte, das Partnermanagement und die Steuerung internationaler Teams verantwortlich. Bei Efecte folgt er auf Stephan Scheer. Der wird nach der Einarbeitung von Jung bei Efecte neue Aufgaben übernehmen.

"Angesichts spannender Möglichkeiten wie der neuerlichen Integration von KI-Technologien in unser Portfolio waren wir auf der Suche nach einem Manager, der für seinen visionären und kooperativen Führungsstil bekannt ist und große Unternehmen bei der Digitalisierung vorangebracht hat", sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte. Vor seiner Zeit bei IBM war Jung in Führungspositionen bei Accenture, Lufthansa Infrastructure Services sowie dem Breitband- und Telekommunikationsunternehmen ADC für Cloud- und Digitalisierungsprojekte verantwortlich.

Über seine Zeile bei Efecte sagt Jung: "Meine Vision ist es, gemeinsam mit meinem Team die innovativen Lösungen von Efecte in der DACH-Region weiter zu etablieren und voranzutreiben. Damit stellen wir sicher, die digitale Transformation auch zukünftig maßgeblich und nachhaltig mitzugestalten."