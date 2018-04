Thycotic, Zugriffsspezialist mit Niederlassungen in Washington, London und Sydney, hat Markus Kahmen zum Regional Director Central Europe befördert. Der Diplom-Ingenieur (FH) verantwortet ab sofort das Wachstum und die Positionierung des Unternehmens in der Region. Zuvor war Kahmen seit Juni 2017 für die DACH-Region zuständig.

Von seinen fast 30 Jahre Erfahrung im IT-Bereich, stammen allein rund 25 Jahre aus dem Vertriebsmanagement. Zuletzt war Kahmen zwei Jahre beim schwedischen Sicherheitsprofi Verisec als Regional Director CE für den Channel der Region zuständig. Von 2007 bis 2014 war er bei der Penta GmbH, inzwischen eine Adlink-Tochter, als Vice President International Sales tätig. Darüber hinaus gehören diverse Führungspositionen in Unternehmen wie SMC oder Olicom zu seinen Referenzen.

"Thycotic hat in den letzten Jahren ein beschleunigtes Wachstum erlebt und wir werden unsere Präsenz in der EMEA-Region auch weiterhin ausbauen. Der DACH-Markt ist für uns hier besonders wichtig", sagt Simon Azzopardi, Vice President EMEA & APAC bei Thycotic. "Was die Entwicklung erfolgreicher Vertriebsstrategien zur Steigerung von Marktanteilen und Gewinnen angeht, hat Markus eine hervorragende Erfolgsbilanz. Er ist deshalb ein großer Gewinn für Thycotic und unser wachsendes EMEA-Team."

"80 Prozent aller Sicherheitsvorfälle sind heute auf den Missbrauch von kompromittierten Zugangsdaten für privilegierte Unternehmenskonten zurückzuführen. Dennoch ist ein sicherheitsbewusstes Management dieser Accounts für viele Unternehmen noch immer keine Selbstverständlichkeit", erklärt Markus Kahmen. "Hier bedarf es noch viel Aufklärungsarbeit, die ich zusammen mit meinem Team und unseren Vertriebspartnern intensivieren möchte." (KEW)