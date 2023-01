Schon länger hat die Branche darüber gerätselt, wo Markus Korn geblieben ist. Der erfahrene Manager war in seiner Position als Vice President Display Solutions in letzter Zeit nicht mehr in Erscheinung getreten.

Doch nun ist Korn wieder aufgetaucht: In seinem LinkedIn-Profil hat er nun seinen Jobwechsel bekannt gegeben: Seit Jahresbeginn ist der ehemaligen Samsung-Monitorchef nun Vice President Sales bei Leyard Europe.

Erfahrung im Hersteller- und Systemhausgeschäft

Leyard Europe fertigt und vertreibt LED-Videowände, LCD-Bildschirme, DLP-Rückprojektions-Cubes, Controller und Software zum Wandmanagement der Tochtergesellschaften Planar und Eyevis. Das Unternehmen gehört zu Leyard Optoelectronics. Der Konzern mit Sitz in Peking hat seinen Schwerpunkt in Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von digitalen Displays, Videowänden und Visualisierungsprodukten weltweit. Die Firmenzentrale von Leyard Europe befindet sich im schwäbischen Reutlingen. Dort unterhält das Unternehmen auch einen Showroom.

Korn bringt sowohl Hersteller-, als auch Systemhauserfahrung mit: Von 1997 bis 2001 war er in unterschiedlichen Positionen bei HP tätig. Für ein Jahr ging er dann zu Samsung, wo er als National Sales Manager Germany für den Vertrieb von Displays, Notebooks und Druckern zuständig war. Ein weiteres Jahr war er dann beim Systemhaus und IT-Dinstleister NetApp. Mitte 2013 kehrte Korn dann zu Samsung zurück. Er löste Michael Grote an der Spitze der deutschen Monitorsparte der Koreaner ab (ChannelPartner berichtete).

