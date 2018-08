Nitschke ist bereits seit 2005 bei Microsoft Deutschland tätig. Bevor er zum Cloud-Services-Chef ernannt wurde, agierte er über ein Jahr lang als Area Transformation Lead, um die Digitale Transformation bei Microsoft voranzutreiben. Die fast drei Jahre davor war Nitschke im Windows Marketing-Business tätig. Von November 2008 bis März 2012 war er dort als Director of Product Marketing Windows Consumer für die Einführung von Windows 7 und 8 strategisch verantwortlich.

Lesetipp: Markus Nitschke wird Windows Consumer-Chef

Vor seinem Eintritt bei Microsoft 2005 war Nitschke viereinhalb Jahre lang als Marketing-Vize bei Attachmate (heute: Micro Focus) beschäftigt. In seiner neuen Position als Leiter der Microsoft Cloud Services in Deutschland soll er von nun an für mehr Cloud-Business aus dem deutschen Microsoft-Rechenzentrum heraus sorgen. Hier geht es ihm vorwiegend um Microsoft Office 365 und Dynamics 365 sowie natürlich um das Microsoft Azure-Business.