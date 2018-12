D-Link, taiwanischer Hersteller für IP-basierte Netzwerkprodukte, hat Markus Schütz zum Head of Product Marketing DACH befördert. Damit folgt er auf Michael Müller, der das Unternehmen nach dreijähriger Managementtätigkeit auf eigenen Wunsch in Richtung Lancom verlässt. Schütz berichtet in seiner neuen Funktion an Gunter Thiel, Country Manager DACH und Benelux bei der D-Link (Deutschland) GmbH.

Als neuer Head of Product Marketing ist Schütz die Schnittstelle zwischen Entwicklung und Vertrieb. Er verantwortet im Kern die Positionierung und Vermarktung des D-Link Produktportfolios und soll innovative Strategien entwickeln, um die Synergieeffekte zwischen Produktmarketing und Vertrieb auszubauen.

Markus Schütz ist seit Februar 2016 für D-Link als Senior Product Marketing Manager für die Bereiche Smart Home und Consumer Kameras sowie für Telco-Projekte verantwortlich. Zuvor arbeitete der gelernte Diplom-Ingenieur Elektrotechnik über 20 Jahre für Dell in verschiedenen Positionen der Bereiche Marketing und Vertrieb. Seine Karriere startete Schütz nach seinem Studium bei IBM.

"Mit Markus Schütz wird der Bereich Product Marketing in fachmännische und vertrauensvolle Hände gelegt", so Thomas von Baross, Managing Director D-Link (Deutschland) GmbH, Vice President Northern, Central & Eastern Europe. "Bereits in den vergangenen zwei Jahren konnte er sein Wissen als Senior Product Marketing Manager gewinnbringend in das Produktmarketing von D-Link einbringen."

"Durch seine über 20-jährige Tätigkeit in der IT-Branche hat Markus Schütz umfassende Erfahrungen im strategischen und operativen Produktmanagement sowie in den Bereichen Marketing und Vertrieb", erklärt Baross weiter. "Er versteht es, Marktpotenziale zu erkennen, Vermarktungsstrategien zu entwickeln sowie Produktportfolios optimal auf Kundenbedürfnisse zuzuschneiden. Damit knüpft er an die erfolgreiche Arbeit von Michael Müller an, dessen Ausscheiden wir sehr bedauern. Zugleich freuen wir uns, mit Markus Schütz den geeigneten Nachfolger im Unternehmen gefunden zu haben."