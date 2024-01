Stotz kommt von der Enthus Group, wo er die vergangenen drei Jahre als Chief Financial Officer und Managing Director tätig war. Diese Aufgabe beinhaltete die Verantwortung für Finanzen und Controlling, Rechnungswesen, IT, Governance Risk Compliance, Recht sowie für das Personal. Davor bekleidete der studierte Diplom-Kaufmann national und international verschiedene leitende Positionen, unter anderem bei Syntax Systems, Freudenberg IT und IBM, und dort war an der Entwicklung und Umsetzung internationaler Unternehmensstrategien federführend beteiligt.

Christian Werner, CEO der Logicalis Group in Deutschland, ist mit der Neubesetzung sehr zufrieden: "Mit Markus Stotz haben wir einen ausgewiesenen Experten an Bord geholt, der dank seines tiefen Know-hows im Finance-Bereich und der langjährigen Erfahrung in der IT-Branche eine Bereicherung für unser Unternehmen ist."

Der neue CFO möchte die Finanzabteilung so transformieren, dass die bereichsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Logicalis Gruppe effizienter wird: "Dabei kann ich meine Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte einfließen lassen und als einer von vielen 'Architects of Change' zu einer modernen, zukunftsorientierten Gestaltung des Finance-Bereichs beitragen", so Stotz weiter.



