Die Lancom Systems GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Würselen hat seit Mitte Februar 2017 mit Markus Todt einen Country Manager in Österreich installiert. Wie in den Lancom-Zielmärkten Schweiz und Benelux, steht zunächst der Aufbau einer Channel-Landschaft im Fokus. Begleitend wurde mit LANcommunity erstmals ein globales Partnerprogramm gestartet.

In seiner Position als Country Manager Österreich zielt Todts Aufgabe auf die Akquise neuer Partner und die Betreuung der bestehenden Fachhändler von Wien aus. Er berichtet direkt an Ralf Haubrich, Vice President Global Channels bei Lancom.

Todt blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Positionen in der IT-Branche zurück. Der 41-Jährige war fast sechs Jahre beim britischen Sicherheitsanbieter Sophos unter Vertrag, wo er den Channel in Österreich verantwortete. Bei Infinigate war er von 2006 bis 2012 als BDM für den deutschen Markt zuständig. Seine Karriere startete Todt 1997 im Vertrieb der österreichischen Bacher Systems.

"Wir freuen uns riesig, mit Markus Todt einen erfahrenen Kenner des österreichischen IT-Channels als Country Manager benennen zu können", betont Ralf Haubrich. "Er verfügt über exzellente Kontakte in die Fachhandelslandschaft und ist hervorragend geeignet, uns beim anvisierten Channel-Aufbau maßgeblich zu unterstützen." (KEW)