Markus Zandt ist seit Mai 2018 als Regional Channel Account Manager DACH bei Bitdefender aktiv. Kernaufgaben sind neben der Betreuung der Gold-Partner und dem Aufbau neuer Partnerschaften auch die Kommunikation über die Vorteile eines mehrschichtigen Schutzes für Rechenzentren. Zandt berichtet an Joe Sykora, Vice President of Worldwide Channel Development.

Der Vertriebsprofi hat bald 20 Jahre Erfahrung mit Security- sowie Netzwerk-Produkten und betreute dabei einige der größten deutschen Systemhäuser als strategischer Partner. Zuletzt arbeitete Zandt als Major Account Manager bei Fortinet und als Enterprise Account Manager bei Intel Security. Davor sammelte Erfahrungen bei Citrix, VMware, Sophos und Cisco, wo er seine ITK-Karriere im Jahr 2000 begann.

"Bitdefender investiert weiter in den Channel in Deutschland, Österreich und der Schweiz", kommentiert Joe Sykora den Zugewinn für sein internationales Team. "Wir sind in dieser Region bereits eine führende Security-Marke, die höchstes Vertrauen genießt, und der Anbieter, der Next Generation Security am konsequentesten mit anderen Schutzschichten der Data Center Security verbindet. Von den Möglichkeiten solcher Lösungen können noch viele weitere Reseller in diesen Ländern profitieren."