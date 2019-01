Martin Böker hat zum Jahresbeginn 2019 bei Veritas die Position als Channel Director für die DACH-Region übernommen. Er tritt damit im Wesentlichen die Nachfolge vonThomas Feilan. Der war seit Herbst 2017 bei Veritas für den Channel in der DACH-Region und im Benelux-Raum zuständig.

Böker verließ Samsung Anfang 2018auf eigenen Wunsch. Samsung-Präsident Simon Sung lobte damals den "außergewöhnlich intensiven Einsatz" Bökers. "Unter seiner Leitung hat sich unser B2B-Geschäft in Deutschland stark entwickelt. Gleichzeitig wurde das Lösungsgeschäft substanziell vorangetrieben", so Sung. Die Aufgaben von Böker bei Samsungübernahm im Februar 2018 Olaf Mayzusätzlich zu seinen Aufgaben als Vice President IT & Mobile Communication bei dem Konzern.

Zu Samsung kam Böker im Januar 2015. Zuvor war er fast vier Jahre Partner Sales Director bei EMC. Seine Wurzeln hat der Diplom-Ingenieur im Netzwerk- und Telefoniebereich. Er studierte Nachrichtentechnik an der Fachhochschule Münster und schloss dort als Diplom-Ingenieur ab.

Entsprechende Berufserfahrungen im IT-Channel sammelte er unter anderem als Country Sales Manager Deutschland bei HP Networking, als Area Sales Leader Deutschland und Schweiz bei Avaya sowie vor allem in fast fünf Jahren als Vertriebsleiter Zentraleuropa bei Nortel Networks.

Veritas geht damit mit einem in mehreren Positionen neu besetzten Team ins Jahr 2019. Im Dezember 2018 gab das Unternehmen bekannt, dassRoger Scheerdie Stelle als Vizepräsidenten der neu gegründete Region DACH übernommen hat. Der Diplom-Ingenieur Elektrotechnik bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Branche mit. Er war zuletzt bei Palo Alto Networks als Senior Regional Director for Global & Major Accounts für Großkunden in Deutschland verantwortlich. Zuvor war er 14 Jahre bei RSA und im EMC-Konzern in diversen leitenden Funktionen tätig.

Bereits im Sommer 2018 folgte Jürgen Rohr, der von Commvault kam, als Regional Vice President Central Europe auf Stefan Henke. Den Posten als Director Technical Sales Central Europe übernahm damals Sascha Oehl. Zugleich ernannte Veritas Klaus Windelschmidt zum Director Sales Operations Central Europe.