Silverfort hat Martin Kulendik zum Regional Sales Director DACH ernannt. Das israelsich-US-amerikanische Unternehmen mit Niederlassung in Singapur weitert sein Geschäft damit nun auch nach Europa aus. Kulendik war zuletzt beim PAM-Spezialisten Centrify (der inzwischen zu Thycotic gehört) als Regional Sales Manager für das DACH-Geschäft zuständig. Davor war er als Senior Account Executive bei Imperva sowie über elf Jahre bei IBM in der Schweiz und in Deutschland in den Bereichen Sales und Security beschäftigt.

"Silverfort bietet eine neue, revolutionäre agenten- und proxylose Sicherheitstechnologie, die es ermöglicht, Assets zu schützen, die aktuell keine sichere Authentifizierung unterstützen, ohne diese verändern zu müssen", erklärt Martin Kulendik. "Zudem kann der Schutz auf Schnittstellen ausgeweitet werden, die von keiner anderen MFA-Lösung abgedeckt werden. Hierzu zählen etwa selbstentwickelte und Legacy-Anwendungen, kritische Infrastruktur, Dateisysteme, Datenbanken und Admin-Zugriffs-Tools wie PsExec, die es Angreifern derzeit erlauben, agentenbasierte MFA zu umgehen."

In der DACH-Region sieht Kulendik für Silverfort "enormes Geschäftspotenzial". Bei dessen Erschließung will er zu 100 Prozent auf den Vertrieb über den Channel setzen. "Wir sind stets an neuen strategischen Partnerschaften mit Resellern und Dienstleistern interessiert", erklärt Kulendik zum Markteintritt. Hilfreich ist dabei sicher eine gewisse Vertrautheit mit Lösungen von Technologiepartnern von Silverfort. Dazu gehören unter anderem Microsoft, Okta, Ping Identity, RSA, Yubico, Duo Security, Palo Alto Networks, Check Point und Oracle.

Vom Wettbewerb im Bereich Identitätsmanagement will sich Silverfort mit seiner Unified Identity Protection Platform abheben. Sie konsolidiert IAM-Kontrollen in Unternehmensnetzwerken und Cloud-Umgebungen, um identitätsbasierte Angriffe besser abwehren zu können. Dazu nutzt der Anbieter eine agenten- und proxylose Technologie.

