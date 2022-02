Im Sommer 2021 hatte Mitel ein neues Go-to-Market-Modell und ein neues Partnerprogram vorgestellt. Zusammen mit der Zusage, weitere - auch personelle - Ressourcen aufzubauen, ist das Ziel des UCC-Anbieters, den Channel stärker in den Fokus zu rücken. Seit 17. Januar 2022 ist dafür in Deutschland nun Martin Meitza verantwortlich.

In der Funktion als Leiter Vertrieb Channel-Partner soll Meitza den Vertrieb voranbringen und die Beziehungen zu den Channel-Partnern von Mitel ausbauen, aber auch "neue Lösungen im Markt etablieren, um die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen - mit einer Go-to-Market-Strategie, die sich vollständig auf den Channel konzentriert", teilt das Unternehmen mit.

Die Ausgangsbasis ist gut: Soeben erst wurde Mitel auf Basis von Context erhobener Zahlen in einer Befragung von über 2.300 Händlern und IT-Dienstleistern der Kategorie UCC/IP-Telefonie als "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Die Befragten sahen trotz der insgesamt guten Partnerbetreuung und Produktstrategie an einigen Stellen noch Optimierungspotenzial. Einiges davon ist wahrscheinlich schon durch die im vergangenen Jahr angelaufenen, zum Umfragezeitpunkt aber noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen abgedeckt. Am Rest wird offenbar gearbeitet.

"Unser Ziel ist es, durch Innovation und Wachstum eine starke Führungsposition im heutigen dynamischen UC-Markt einzunehmen", erklärt Markus Henk, Geschäftsführer von Mitel Deutschland. "Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir bei Mitel die Erfahrung und die Lösungen, um jedem Kunden zu helfen, die beste Wahl für seine geschäftlichen Anforderungen zu treffen, sowohl heute als auch in Vorbereitung auf die Zukunft." Henk ist überzeugt, dass Meitza "mit seinem umfangreichen Wissen und seiner Expertise wesentlich zum weiteren Erfolg und zur Expansion von Mitel auf dem deutschen Markt beitragen wird. Ich freue mich, ihn in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen."

Wissen und seiner Expertise konnte Meitza in inzwischen über 20 Jahren in der Branche sammeln - den größten Teil dieser Zeit bei Cisco Systems und Ingram Micro, beziehungsweise zum Start ins Berufsleben bei Compu-Shack, bevor der Netzwerkdistributor aus Neuwied vollständig in Ingram Micro integriert wurde. Dort fing Meitza 2001 als Einkäufer im Bereich Netzwerke an und erhielt durch den Kontakt mit Cisco Systems, HP, 3Com, Netgear and Nortel Networks Einblicke in die Anfänge der Konvergenz zwischen Netzwerk- und TK-Geschäft.

Die konnte er anschließend auf einer europäischen Position bei Ingram ausbauen, bevor er 2007 zu Cisco Systems wechselte. Dort übernahm er in über sechs Jahren unterschiedliche Aufgaben, unter anderem auch in der Betreuung und Weiterentwicklung der Distributionspartnern. Anschließend folgte Stationen bei einer Ingram-Micro-Tochter in Dubai sowie dem ebenfalls in Dubai ansässigen Distributor Logicom, wo Meitza das für das Unternehmen wichtige Cisco-Geschäft leitete.

Beförderungen bei Mitel in der Schweiz

Auch in der Schweiz macht Mitel mit der Umsetzung der im vergangenen Jahr verkündeten Pläne ernst. Dort wurde Marcel Britt zum Country Enterprise Director ernannt, Daniel Colleoni übernimmt als Country Channel Director die Leitung des indirekten Vertriebs. Britt ist seit 2010 bei mitel, zuerst als Key Account Sales, dann als Senior Field Manager. Colleoni war bisher bei Mitel als Channel Account Manager für Zürich und der Ostschweiz verantwortlich.

"Mit dem Eintritt von Marcel Britt und Daniel Colleoni in das Management-Team verfügen wir über die geeignete Struktur, um unsere Partner optimal zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft der Unternehmenskommunikation zu begleiten", sagt dazu Drazen-Ivan Andjelic, General Manager Alpine, Eastern Europe und Israel bei Mitel. Andjelic kam Anfang 2021 als General Manager Schweiz von Damovo, wo er die Schweizer Niederlassung leitete. Frühere Stationen waren bei Atos, Siemens Enterprise Communications sowie Aastra - das heute bekanntlich zu Mitel gehört.

