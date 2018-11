Die Aconso AG hat Martin Muth zum neuen Head of Marketing and Sales ernannt. Er ist bereits seit Juli beim HR-Spezialisten und soll in seiner neuen Position bestehende und zukünftige Kunden bei der Digitalisierung ihres HR-Bereichs unterstützen.

Martin Muth kommt vom Value Added Distributor Brainworks, wo er den Vertrieb leitete und UC- und UTM-Lösungen im deutschen Markt etablierte. Davor verantwortete er bei Acer als Director Commercial Sales EMEA die Verkaufstätigkeiten in der Region. Seine IT-Karriere startete Mut bereits im Rahmen seines dualen Studiums bei Hewlett Packard wo er danach noch fünf Jahre in verschiedenen Leitungspositionen tätig war, zuletzt als Sales Operations Manager.

Neben seinem Diplom (BA) in Wirtschaftsinformatik an der VWA Stuttgart kann Muth auch einen Executive Master of Business Administration von der ESCP Europe in Paris sowie einen Bachelor of Business Administration von der Open University London in vorweisen.

"Ich freue mich darauf, unsere Kunden bei der fortschreitenden Digitalisierung ihrer HR-Abteilung zu unterstützen", erklärt Martin Muth, Head of Marketing und Sales bei Aconso. "Immer mehr Führungskräfte und HR-Abteilungen erkennen die Vorteile, die digitale HR-Prozesse mit sich bringen. Deswegen stellen wir ihnen ein umfassendes Team an Experten zur Seite, das sich ihrer individuellen Bedürfnisse annimmt und gemeinsam mit ihnen ein Digitalisierungskonzept für die HR-Abteilung erarbeitet."