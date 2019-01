Bereits Mitte 2018 hat Ninnemann einen Teil der Channel-Verantwortung an Thomas Huber übergeben; als Director Enterprise Sales behielt er aber die Verantwortung des "Enterprise"-Channels (ChannelPartner berichtete). Sein 16-köpfiges Team betreute die Partner, die große Kunden mit bis zu 20.000 Mitarbeitern mit Security-Lösungen von Trend Micro ausstatten.

Martin Ninnemann verfügt über eine reiche Management-Erfahrung in der IT-Industrie: In den vergangenen siebeneinhalb Jahren trieb er den Channel-Vertrieb bei Trend Micro voran, davor war er zwei Jahre lang Leiter der Corporate Sales-Abteilung bei Kaspersky Lab. Von 2005 bis 2009 arbeitete er als Strategic Alliance Partner Manager bei Check Point Software Technologies. Davor agierte der Diplom-Ingenieur in Maschinenbau (RWTH Aachen) als Global Account Manager bei Polycom.

Seine Karriere in der IT-Industrie begann Ninnemann 1988 im Systemhaus-Umfeld. Von 1994 bis 2004 hatte er Vertriebsverantwortung bei Arxes (heute Logicalis) inne. Ninnemann engagiert sich für den Umweltschutz, er ist Vorstand des Wasserbeschaffungsverbands in seinem Heimatort Volkenschwandin Niederbayern.