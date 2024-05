Als erster Platinum-Partner von Aleph Alpha will sich Materna an die "Spitze des technologischen Wandels mit innovativen Lösungsansätzen für den öffentlichen Sektor" setzen. Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen Aleph Alphas Sprachmodelle. Auf denen sollen spezifisch für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung zugeschnittene KI-Applikationen entwickelt werden. Die Integration von Aleph Alphas Technologien in das IT-Dienstleistungsportfolio von Materna soll "Effizienz, Sicherheit und Zugänglichkeit öffentlicher Dienste signifikant verbessern".

Die Technologie werde dazu nicht in der Cloud betrieben, sondern direkt in den Rechenzentren der Endkunden implementiert - ohne externe Anbindung. Zusätzlich ermögliche die Einrichtung vorkonfektionierter KI-Umgebungen mit Luminous einen schnellen Einsatz mit Echtdaten.

Mit der Platinum-Partnerschaft will Materna "die bereits gute Zusammenarbeit mit Aleph Alpha" ausbauen. "Die Verwaltung benötigt innovative, sichere und souveräne Lösungen. Nun können wir gemeinsam intensiv daran arbeiten, das Potenzial in der Verwaltung durch den Einsatz von Luminous zu erschließen", sagt Materna-CEO Michael Hagedorn.

Integration von KI-Technologien für die öffentliche Hand

"Als etabliertes Familienunternehmen genießt Materna seit Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf in der Entwicklung hochwertiger Technologien für den öffentlichen Sektor", sagt Jonas Andrulis, Gründer und CEO von Aleph Alpha. "Mit unserer Platinum-Partnerschaft verbindet uns ein ganz konkretes Ziel: die noch schnellere und effizientere Integration von KI-Technologien für die öffentliche Hand. Gemeinsam werden wir unser Angebot an sicheren KI-Lösungen für die öffentliche Verwaltung deutlich erweitern und dabei helfen, robuste, souveräne Strukturen in sicherheitskritischen Bereichen zu etablieren."

Die Materna Generative AI Factory basiert bereit auf den Sprachmodellen von Aleph Alpha. Behörden können damit aus ihren vorhandenen öffentlichen und internen Daten zusätzliche Einsichten gewinnen. Die Kommunikation kann mehrsprachig in natürlicher Sprache erfolgen.

Das erleichter den Arbeitsalltag von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und vereinfache die Interaktion mit Bürgern und Unternehmen. Aber auch in Anwendungsbereichen wie der elektronischen Aktenführung, dem Portalwesen und bei Fachanwendungen erwarten die Partner "bedeutende Veränderungen und Verbesserungen".

Erklärbarkeit von KI-generierten Inhalten

Eine Besonderheit der Partnerschaft ist die von Aleph Alpha bereitgestellte Möglichkeit zur Erklärbarkeit von KI-generierten Inhalten. Damit soll gewährleistet werden, dass Ergebnisse transparent und nachvollziehbar sind. Insbesondere in Bereichen mit hoher Komplexität und rechtlichen Anforderungen sei das von "unschätzbarer Bedeutung", erklärt Materna.

