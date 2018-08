A1 Digital, die Tochter des österreichischen Festnetz- und Mobilfunk-Providers A1 Telekom Austria, verfolgt ehrgeizige Pläne in der DACH-Region - sie möchte zum führenden IaaS-Anbieter im deutschsprachigen Raum aufsteigen. Da sucht sie natürlich auch Cloud-Experten hier zu Lande. Mit Mathias Meinke, dem neuen Solution Architect Software Defined Network, hat A1 Digital einen Cloud-Spezialisten par excellence gefunden.

Meinke ist nämlich einer der Mitgründer von oneclick, eines Unternehmens, das einen voll funktionsfähigen digitalen PC-Arbeitsplatz in der Cloud bereitstellt. Als CTO war er dort maßgeblich an der Weiterentwicklung der Cloud-Lösung beteiligt. Insgesamt vier Jahre hat Meinke da mitgewirkt.

Bevor er als CTO zum Schweizer IT-Dienstleister SG Solutions wechselte, war er vier Jahre als Senior Consultant und System-Ingenieur bei in dem Münchner Systemhaus IS4IT tätig - unterbrochen von einem fast zweijährigen Intermezzo in zwei österreichischen non-IT-Unternehmen.

Seine Karriere in der IT begann Meinke im September 1990 bei der Deutschen Telekom, wo er insgesamt fast 18 Jahre lang beschäftigt war - zuletzt bei T-Systems. Mit dem Eintritt bei A1 Digital schließt sich nun also der Kreis - wieder ein Telekom-Unternehmen, wieder aus Österreich.