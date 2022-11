Der bisherige Geschäftsführer Paul Karrer und sein Nachfolger werden in den kommenden Monaten gemeinsam für einen nahtlosen Übergang sorgen. Alexis Brabant, Vice President Sales EMEA, Arrow Enterprise Computing Solutions, bedankte sich zudem bei Karrer für seinen erfolgreichen Beitrag als Geschäftsführer in den letzten drei Jahren. Mathias von Bescherer berichtet ebenfalls an Brabant.

Vetriebs- und Führungsexpertise

Von Bescherer war zuvor seit 2015 bis Mai 2022 in verschiedenen Führungspositionen bei Tech Data tätig, der jetzigen TD Synnex. Unter anderem war er als Vice President Global IT Services, Vice President Operations für Consumer Solutions und als Vice President Asia-Pacific Operations verantwortlich. Davor war er von 2008 bis 2015 in diversen leitenden Funktionen für Microsoft in der Region Asia-Pacific unterwegs. Weitere namhafte Stationen seiner Karriere waren Targus, Dicota und Hewlett Packard.

"Mathias von Bescherer blickt auf 30 Jahre Erfahrung als versierte Führungskraft sowohl in der Distribution als auch auf Herstellerseite zurück", erklärt Alexis Brabant. "Mit Mathias werden wir den eingeschlagenen Wachstumskurs in Deutschland fortsetzen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Channel Partnern und unseren Herstellern weiter ausbauen. In unserer global vernetzten Welt und mit Blick auf die strategische Ausrichtung von Arrow freuen wir uns, dass Mathias seine internationale Expertise und seine langjährige Erfahrung einbringt."