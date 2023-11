Als Director Partner Management soll Peter Wilkens jetzt bei Matrix42 das Geschäft über Partner voranbringen. Wilkens war zuletztbei Bitdefender als Channel Director für das Partnergeschäft in der DACH-Region verantwortlich. Insgesamt verfügt er über 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb von IT-Lösungen - unter anderem in Positionen als Sales Manager im Channel bei Nokia und als Head of Channel bei Check Point Software.

"Mein Ziel ist es, starke Partnerschaften aufzubauen, um das Business unserer Kunden erfolgreich zu gestalten", sagt Wilkens. "Gerade im Enterprise-Markt benötigen Unternehmen Agilität und Effizienz, damit sie dem Fachkräftemangel effektiv begegnen und sich auf ihr Business konzentrieren können." Matrix42 sei gemeinsam mit seinen Partnern hier "erstklassig positioniert", da sich mit den hauseigenen Lösungen Prozesse effizienter gestalten und intelligent automatisieren ließen.

"Unsere Partnerschaften haben für uns einen hohen Stellenwert", betont Tom Fetten, CEO bei Matrix42. "Mit Peter Wilkens haben wir einen erfahrenen und gut vernetzten Channel-Experten an Board, der mit seinem Know-how unsere bestehenden Partnerschaften maßgeblich fördern und den Ausbau unseres Partnernetzwerks weiter vorantreiben wird."

