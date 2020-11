In seiner neuen Rolle verantwortet Linden Vermarktung und Vertrieb der Surface Devices und des PC-Zubehörs (Mäuse, Tastaturen Webcams & Co.) in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Auf dieser Position folgt er Henrik Schäfer nach, der seit April 2020 neuer Microsoft-Vertriebsleiter Consumer für die DACH-Region ist.

Linden soll die Surface-Marke strategisch platzieren und die Vertriebskanäle für Privatkunden auch im Bereich PC-Zubehör ausbauen. National berichtet er an Thomas Kowollik, General Manager DACH, Consumer Channel Sales & Marketing bei Microsoft Deutschland, und international an Paola Cavallero, Surface Category Director EMEA.

Die vergangenen sechs Jahre war Linden bei Amazon beschäftigt. Dort hatte er verschiedene Führungspositionen im Marketing und Supply-Chain-Management in den USA sowie in Deutschland inne. Zuletzt war er als Country Manager für den Geschäftserfolg des Geräteportfolios von Amazon (Kindle, Echo & Co.) in Deutschland mitverantwortlich. Vorher war er im Speziellen für das Kindle-Produktportfolio in der EU in den Bereichen Marketing, Advertising sowie Promotion und Pricing zuständig. In seiner Zeit bei Starbucks verantwortete Linden das Supply-Chain-Management und die Einführung diverser Marken.

Sein Chef Thomas Kowollik meint: "Als erfahrener Manager kennt Matthew Linden das Hardware-Geschäft. Sein Gespür für Markttrends hat er bereits unter Beweis gestellt. Seine fundierten Kenntnisse im Consumer Business werden uns helfen, in einem dynamischen Marktumfeld mit unseren beliebten Hardware-Produkten erfolgreich zu bleiben."

