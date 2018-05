SentinelOne erweitert das deutsche Führungsteam und ernennt Matthias Canisius zum Regional Sales Director DACH. Canisius übernimmt ab 1. Mai 2018 die Gesamtverantwortung für die strategische und operative Geschäftsentwicklung des Unternehmens in der Region und soll das Wachstum von SentinelOne in Europa forcieren. Seine Hauptaufgaben sind die Steuerung der Vertriebsaktivitäten auf dem deutschsprachigen Markt und die Intensivierung des Channels.

Matthias Canisius verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertriebsmanagement verschiedener IT-Sicherheitsunternehmen und war zuletzt bei Palo Alto Networks tätig, wo er maßgeblich zum Auf- und Ausbau des Geschäftes in Zentraleuropa beigetragen hat und als Sales Director Enterprise das Vertriebsteam für das Großkundengeschäft in der DACH-Region leitete. Davor war der Betriebswirt (VWA) unter anderem bei Check Point, der heutigen Juniper und F5 Networks beschäftig.

"Ich freue mich, Teil der SentinelOne-Familie zu werden und auf alle neuen Herausforderungen", erklärt Matthias Canisius. "Ich sehe hier ein großes Wachstumspotential, da immer mehr Unternehmen erkennen, wie unzureichend herkömmliche AV-Lösungen Cyberangriffen mittlerweile entgegentreten. SentinelOne ist mit seiner Endpoint Protection-Plattform aber bestens positioniert, um der verschärften Bedrohungslage Herr zu werden und unsere Kunden bei der Cyberabwehr zu unterstützen."

"Matthias ist ein ausgewiesener Branchenexperte und ein Spezialist für die Vertriebsentwicklung im deutschsprachigen Markt", so Gareth Green, VP Sales EMEA und APAC bei SentinelOne. "Unser Team wird von seinen großartigen Erfolgen und seiner Expertise nachhaltig profitieren. Er verfügt über beste Kontakte zu den führenden Systemintegratoren in der DACH-Region und wird auch die Zusammenarbeit mit unserem Value Added Distributor Exclusive Networks weiter stärken." (KEW)

