Bei der Veeam Software GmbH in München ist Matthias Frühauf zum Director Commercial Sales Germany befördert worden. Wie das Unternehmen erst im Dezember 2018 mitteilt, verantwortet Frühauf bereits seit August 2018 die mittleren bis großen Unternehmen sowie Behörden in Deutschland. Das Geschäft mit strategischen Großkunden verbleibt in der Verantwortung von Georg Hübbers als Director Enterprise Germany.

Frühauf ist seit fast zehn Jahren bei Veeam und verantwortete dort zuletzt als Director Technical Sales die Presales-Beratung von Kunden und Partnern in der DACH-Region. Er startete 2009 als Systems Engineer bei Veeam und war ab 2011 als Pre-Sales Manager in Zentraleuropa verantwortlich für die Beratung strategischer Partner und Großkunden.

Matthias Frühauf verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche als Systems Engineer, Presales Consultant und Technical Instructor für Server-, Storage- und Software-Lösungen.

Thomas Sandner und Boris Urban rücken nach

Die bisherigen Aufgaben von Frühauf hat Thomas Sandner als Senior Regional Presales Manager CEMEA übernommen. Er ist seit 2013 bei Veeam und seit 2016 als Teamleiter Presales tätig. Ihm folgte im Oktober 2018 Boris Urban, der nun als Presales Manager Germany verantwortlich zeichnet und zuvor Solutions Architect im Pre- und Postsales Consulting war.

"Veeam wächst jedes Quartal zweistellig und hat derzeit fast 4.000 Mitarbeitern weltweit", kommentiert Gerald Hofmann, Vice President Central EMEA bei Veeam. "Mit der Digitalisierung rückt intelligentes Datenmanagement in den Fokus von Unternehmen jeder Größe. Veeam bietet daher permanent neue Aufgaben und interessante Karrieren in einem internationalen Team."