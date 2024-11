Als Mattias Lorz 2015 Also verlassen hat, wollte er nicht sagen, wo er danach anfangen wollte. Heute wissen wir, es war der Elektrogroßhändler Hagermeyer (heute: Rexel). Nach gut zwei Jahren verschlug es ihn dann zum B2B-E-Commerce-Anbieter AFB eSolutions. Knapp drei Jahre später wechselte Lorz in die Baubranche, nach zwei Jahren dort machte er sich selbständig, bevor er im Oktober 2022 von Netgo als Head of Post Merger Integration engagiert wurde.

Zwei weitere Jahre später, im September 2024, nahm Lorz eine weitere neue Herausforderung an - als Director Corporate Development in der Citadelle-Gruppe. Dort ist er ebenfalls für Merger & Acquisitions verantwortlich. In einem Video schildert er, was seine nun anstehenden Aufgaben bei Citadelle Systems sind. Demnach treibt Lorz derzeit die Integration des im Juli 2024 übernommenen Systemhauses Masterplan IT mit Niederlassungen in Görlitz und Dresden voran.

Außerdem begleitet er auch die bereits weiter fortgeschrittenen Integrationsprozesse innerhalb von Citadelle-Gruppe und spricht darüber hinaus mit potentiellen Übernahmekandidaten, "die zum Wachstum der Gruppe beitragen könnten".



