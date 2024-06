Der Security-Spezialist Eset will sein Geschäft mit MSPs, MSSPs und mit den Systemhauskooperationen weiter ausbauen. Dafür braucht das Unternehmen mit Hauptsitz im slowakischen Bratislava die richtigen Leute mit Channel-Expertise.

Mit Matthias Nefzger wurde Eset nun fündig. Er soll als Business Development Manager MSP DACH das MSP-Geschäft in der Region strategisch weiterentwickeln. Dazu zählt die Analyse von Markttrends und die Entwicklung von maßgeschneiderten Vertriebsstrategien. Durch seine enge Zusammenarbeit mit Distributionspartnern soll er sicherstellen, dass diese stets optimal unterstützt werden.

Schnittstelle zwischen DACH und Bratislava

Nefzger berichtet direkt an den Director of Channel Sales DACH, Peter Neumeier. Zudem wird er als zentrale Schnittstelle zwischen Eset DACH und dem Hauptquartier in Bratislava fungieren. Er soll sicherstellen, dass alle MSP-Themen reibungslos koordiniert werden. Dies umfasst die Abstimmung von Vertriebs- und Marketingstrategien sowie die Umsetzung von Unternehmenszielen. "Wir sind froh, mit Matthias einen so erfahrenen Channel-Manager für uns gewonnen zu haben", erklärt Peter Neumeier. Er werde gemeinsam mit dem gesamten Eset-Team durch seine Expertise die erfolgreiche Entwicklung des etablierten und ausgereiften MSP-Modells auch in Zukunft weiter vorantreiben.

Nefzger bringt umfassende Erfahrung im Bereich IT-Security und Cloud mit. Er begann seine Karriere als Industriekaufmann und absolvierte ein berufsbegleitendes Studium zum Diplom-Betriebswirt (FH). Seit 2010 ist er in verschiedenen Positionen in der IT-Sicherheitsbranche tätig, zuletzt als IT-Projekt- und Prozessmanager. Zuletzt war er als Projekt- und Prozessmanager bei der WM Group und davor als Distribution Sales Manager bei Ionos tätig.

Rockefeller als Vorbild

Nefzger geht seine neue Aufgabe ehrgeizig an: Er möchte die Marktposition von Eset weiter ausbauen und das volle Potenzial des MSP-Modells in der DACH-Region ausschöpfen. "Mein Ziel ist es, schnell bei Eset anzukommen und starke, nachhaltige Partnerschaften aufzubauen", bekräftigt er. Dabei soll ihm eine alte Fabrikantenweisheit helfen: "Erfolg entsteht, wenn man die Ohren spitzt und den Mund schließt", zitiert Nefzger John D. Rockefeller.

Ganz ohne offenen Mund wird das aber nicht gehen. "Ich plane, Prozesse zu optimieren und neue Tools sowie Technologien einzubinden, um unseren Partnern und Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können", kündigt der neue Business Development Manager MSP an. Da wird auch verbale Kommunikation notwendig sein.

