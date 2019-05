Nach fast zehn Jahren wechselt Matthias Nefzger vom russischen Security-Spezialisten zu den Experten der Macmon Secure GmbH, die mit ihrer NAC-Lösung für deutsche Netzwerksicherheit werben. Nefzgers Aufgabe ist es, die Zusammenarbeit im Bereich Vertrieb und Marketing mit existierenden Partnern zu optimieren und das Partnernetzwerk auszubauen.

Macmon Secure ist aktuell mit einer eigenen Vertriebsorganisation in DACH und UK präsent. Die Märkte Italien, Polen, Portugal, Bulgarien und Spanien werden über lokale Systemhauspartner bedient. Die Erweiterung des Partnervertriebs in Richtung Frankreich, Benelux und Skandinavien ist geplant.

In den letzten zehn Jahren war Nefzger in verschiedenen leitenden Positionen bei Kaspersky Lab tätig, unter anderem als Head of SMB und zuletzt als Senior Distribution Manager DACH. Vor seiner Zeit bei Kaspersky Lab war der Diplom-Betriebswirt (FH) in verschiedenen Positionen der Mode- und Textilbranche tätig.

„Macmon Secure ist ein innovatives Unternehmen, das seinen Kunden eine flexible und effiziente NAC-Lösung bietet, die mit geringem Aufwand, aber mit erheblichem Mehrwert für die Sicherheit des Firmennetzwerks implementiert wird“, erklärt Nefzger zu seinem Wechsel. „Ich freue mich, meine umfassende Berufserfahrung im IT-Security-Sektor für den Ausbau des Macmon Partnernetzwerkes auf internationaler Ebene nutzen zu können. Mich begeistert an der neuen Aufgabe, dass ich wieder einmal die Ärmel hochkrempeln und voller Elan neue Märkte erschließen kann.“