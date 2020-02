Wie die ELO Digital Office GmbH mitteilt, wird sich CTO Matthias Thiele im Laufe des Jahres 2020 Schritt für Schritt aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Wolfgang Imig, bisher stellvertretender Entwicklungsleiter, übernimmt die Technische Leitung. Nils Mosbach wird Leiter der Business Solutions und ergänzt bereits jetzt die Geschäftsführung.

Matthias Thiele ist seit der Gründung im Jahr 1998 gemeinsam mit Karl Heinz Mosbach Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH und verantwortet den gesamten technischen Bereich rund um Entwicklung, User Experience, Dokumentation, Lokalisierung und Support. 2014 kamen die ELO Business Solutions als eigenständige Abteilung hinzu.

Thiele war schon seinerzeit bei der Louis Leitz International GmbH & Co. mit der Entwicklung des „Elektronischen Leitz Ordners“ betraut, dessen Abkürzung ELO den Namen des Unternehmens begründete. Inzwischen hat sich die reine Archivierungs-Software der 1990er Jahre zu einer umfassenden ECM-Software für alle Branchen und Unternehmensbereiche entwickelt.

„Matthias Thiele und ich haben ELO zu dem gemacht, was es heute ist“, erklärt Karl Heinz Mosbach. „Daher bin ich natürlich von seiner Entscheidung tief berührt. Es waren 25 schöne Jahre, in denen wir ELO gemeinsam zum Erfolg geführt haben. Hierfür bin ich Herrn Thiele in besonderer Weise dankbar.“

Neues Führungsduo Wolfgang Imig und Nils Mosbach

„Wolfgang Imig ist ein absolutes Urgestein hier bei ELO, und er kennt die Produkte, gerade serverseitig, wie kein anderer“, erklärt Noch-Geschäftsführer und CTO Matthias Thiele. „Dass zudem mit Nils Mosbach die nächste Generation Verantwortung übernimmt, ist sehr weitsichtig. Die Übergangszeit bis Ende des Jahres gibt ihm selbst und auch uns als bisherige Geschäftsführung die nötige Zeit, ihn mit den neuen Aufgaben vertraut zu machen. Somit ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, mich guten Gewissens langsam aus der operativen Verantwortung zu nehmen.“

„Ich bin sehr froh und es macht mich stolz, dass wir – bei aller Unruhe und Aufregung in der deutschen ECM-Branche im letzten Jahr – mit diesem Stabwechsel auch auf lange Sicht ein Signal der Kontinuität und Beständigkeit an unsere Kunden und Partner senden können“, ergänzt Karl Heinz Mosbach und verspricht: „Trotz der Veränderung in der technischen Leitung ist eines gewiss: ELO bleibt ELO.“