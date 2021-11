Auch nach der Übernahme durch HPE baut Zerto seine Personalressourcen in Europa weiter aus. Neu an Bord sind Matthias Träger als Regional Sales Manager für Süddeutschland, Österreich und EMEA Süd sowie Jochem De Greef als Account Executive im Cloud-Team EMEA.

Für Träger ist der Neuanfang bei Zerto eine Art Rückkehr: Er kommt zwar von Dell EMC, wo er knapp zwei Jahre für strategische Accounts in Deutschland zuständig war, hat seine Wurzeln aber bei Hewlett-Packard beziehungsweise HP. Träger begann seine berufliche Laufbahn als dualer Student bei Hewlett Packard und war dann acht Jahre in unterschiedlichen Positionen für das Unternehmen beziehungsweise ab 2015 für HP tätig.

Die Zuständigkeit für Süddeutschland und Österreich übernimmt Träger von Johannes Streibich, der die bis Anfang des Jahres inne hatte und dann zum Sales Director CEMEA befördert wurde. Bereits 2020 kamen mit Nils Engelbert, der als Regional Sales Manager die Betreuung von Zerto-Kunden und -Partnern in Norddeutschland übernommen hat, und Reinhard Zimmer, der den Vertrieb in der Schweiz verantwortet, zwei neue Kräfte hinzu.

Im Cloud-Team EMEA soll Jochem de Greef als Account Executive in Zusammenarbeit mit dem lokalen Enterprise Sales Team von Zerto das DRaaS-Geschäft in der Region ausbauen. De Greef kommt von Oracle, wo er zuletzt als Regional Sales Manager ISVs und OEM-Partner in den Niederlanden betreute. Zuvor war er bei Oracle als Vertriebsleiter in Spanien tätig.

"In den vergangenen zehn Wochen haben wir unser Team um zehn weitere Kräfte verstärkt, um auf das anhaltende Wachstum in Europa zu reagieren", erklärt Vera Wolf, Vice President Sales EMEA bei Zerto. "Mit ihrer umfassenden Erfahrung und ihren Marktkenntnissen sind Träger und de Greef eine enorme Stärkung unseres Europateams." Aus externer Sicht sind die Neueinstellungen ein Zeichen dafür, dass HPE seien mit der Übernahme gemachten Aussagen einhalten will: Der Konzern hatte versprochen, die Technologie von Zerto nicht nur für eigene Produkte und Angebote (insbesondere im Zusammenhang mit HPE Greenlake), sondern weiterhin auch als eigenständiges Produkt anzubieten.