Nur den Finger auflegen und schon erkennt der Computer den Nutzer - die Authentifizierung per Fingerprint ist eine bequeme Sachen, denn es entfällt die lästige Eingabe von komplizierten Kennwörter. Doch nicht alle Notebooks und so gut wie kein stationärer PC bieten dieses Feature.

Mit der Fingertip-ID-Maus MC 4900 von Cherry lässt sich diese Funktion aber leicht implementieren. Das Kern-Feature bildet der auf dem Rücken des Eingabegeräts angebrachte Crossmatch-TCS2-TouchChip-Sensor mit kapazitivem Leseprinzip. Damit soll sich die Maus besonders gut für den Einsatz an Arbeitsplätzen eignen, die von unterschiedlichen Benutzern innerhalb einer Firma, Behörde oder Einrichtung genutzt werden. Durch den Fingerabdruck erfolgt eine sichere und schnelle Authentisierung. Dabei ist es laut Cherry egal ob dies per entsprechender Software mit Single Sign-on (Einmalanmeldung) oder mit mehreren Log-In-Vorgängen geschieht.

Weitere Software-Funktionen durch optionales SDK

Mit dem 1,8 Meter langen Kabel lässt sich die MC 4900 via Plug & Play einfach und ohne zusätzliche Software über einen USB-Anschluss an jeden PC anbinden. Zusammen mit dem integrierten Fingerprint-Sensor ist die volle Kompatibilität zu Windows Hello ohne zusätzliche Applikation gegeben. Nutzer von Windows 10 können sich dadurch ganz bequem und sicher an ihrem Gerät mittels Fingerabdruck anmelden, ohne ein Kennwort eingeben zu müssen. Über das optional angebotene SDK besteht die Möglichkeit, selbst weitere Software-Funktionen zu implementieren.

Die Fingertip-Maus bietet zudem drei Tasten und ist durch die Symetrische Form sowohl für Rechts-, als auch für Linkshänder geeignet. Sie Seitenflächen sind gummiert und das Scroll-Rad ist besonders breit ausgeführt. Der optische Sensor arbeitet mit einer Abtastrate von 1.375 DPI. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt Cherry 110 Euro an.