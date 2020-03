Maverick AV Solutions, die auf Audio/Video- und Kollaborationslösungen spezialisierte Abteilung der Tech Data, setzt die erfolgreiche Roadshow-Serie aus dem Jahr 2019 fort und bietet Partnern bundesweit die Chance, sich über Microsofts Surface Hub, dessen Einsatzmöglichkeiten und Potenzial zu informieren.

Die Vertriebspartner erwartet auf den vom 23. bis 27. März 2020 stattfindenden Roadshows weit mehr als nur Produktfeatures. Sie lernen das System in der Praxisanwendung kennen, erfahren, welche Rolle Microsoft Teams dabei spielt und welches Potenzial in einem konzipierten Modern Workplace steckt.

Zukunftsmarkt Smart Meeting

Die Tour beginnt in München am 23. März 2020, hält am 25. März in Berlin, am 26. März in Köln und endet am 27. März in Bad Homburg. Mit der Roadshow adressieren die Spezialisten der Maverick AV Solutions Fachhändler und Systemhäuser, die das Potenzial von Smart-Meeting-Lösungen erkannt haben.

Mehr und mehr Unternehmen stellen sich der Aufgabe, Arbeitsplätze modern und vor allem mit Systemen auszustatten, die eine hoch effiziente und teamorientierte Arbeitsweise erlauben, weiß Tech Data. Hierbei nimmt der Modern Workplace eine konstant steigende Bedeutung ein, so auch als Thema, welches bei der Roadshow mit den Experten diskutiert und an Hand konkreter Lösungen besprochen werden kann.

Mit schlankem Design kann der Microsoft Surface Hub 2S in nahezu jeder Räumlichkeit verwendet werden. Ein gemeinsam mit den Arbeitsplatz-Experten von Steelcase entwickelter mobiler Geräteständer in Verbindung mit einem Akku von APC sorgt für Flexibilität und Unabhängigkeit. So könne das Gerät auch bei spontanen Meetings genutzt werden, ohne auf Stromversorgung angewiesen zu sein oder den „Teamflow“ zu stören, wirbt Maverick Solutions.

Microsoft Teams als zentrales Tool

Zudem erwartet Besucher eine Demonstration zu Microsoft Teams als zentrale Plattform für Zusammenarbeit. Es wird gezeigt, wie mit geschicktem Einsatz von Hardware und Software in Chats, Meetings, bei Anrufen oder bei der direkten Teamarbeit die Effizienz gesteigert werden kann.

„Microsoft Teams ist die führende Videokonferenz- und Collaboration-Plattform und das Surface Hub 2S ist dafür das ideale Produkt, das in keiner modernen Arbeitswelt fehlen darf“, sagt Christian List, Business Unit Manager der Maverick AV Solutions. „Wir wollen mit dieser Roadshow unsere Partner umfassend mit dieser Lösung vertraut machen, damit sie so auch am Markterfolg partizipieren können.“

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe, Ort, Uhrzeit, Agenda sowie die Anmeldeseite zur Roadshow finden Interessenten unter diesem Link.