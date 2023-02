Die Umbenennung war von langer Hand geplant. Unter der neuen Dachmarke Enthus sind nund Hardware-Erfahrung von MCL, die Cloud-Kompetenz von Vintin, die Lösungsorientierung von Elanity und die Security-Expertise von Secadm vereint, heißt es. Enthus steht hier natürlich auch für den Enthusiasmus, mit dem die Mitarbeiter ihre IT-Dienstleistungen erbringen - in "klassischen" IT-Projekten aber auch mit Managed Services. Enthus bedient Kunden aus dem Mittelstand, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor.

Mittlerweile beschäftigt Enthus 500 Mitarbeiter an zehn Standorten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. 2022 betrug der Umsatz der Gruppe 170 Millionen Euro.

"Mit über 30 Jahren Erfahrung sind wir als Partner besonders nahe an unseren Kunden", so Enthus-CEO Christian Uhl. "Mit unserer neuen Aufstellung wollen wir das intensiver nach außen kommunizieren und unsere Arbeitgebermarke stärken. Die neue Marke steht für den Enthusiasmus für IT & Digitalisierung, mit dem unsere Teams Kunden und Partner in allen Fragen rund um die IT-Infrastruktur unterstützen."

