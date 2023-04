Zum 1. Juli 2022 hatte Microsoft mit dem Microsoft Cloud Partner Programm (MCPP) ein neues Partnerprogramm angekündigt. Das trat im Oktober 2022 in Kraft. Es blieb nicht ohne Kritik und wurde Ende März bereits angepasst. Damit reagierte Microsoft eigenen Aussagen zufolge auf "die Wünsche der Partner". Beobachter, etwa Axel Oppermann vom Beratungs- und Analystenhaus Avispador, hätten die Wünsche aber wohl eher als Beschwerden bezeichnet.

Jetzt zeigt Microsoft, dass es trotz der Unstimmigkeiten und der Unzufriedenen auch zahlreiche Partner gibt, die mit dem neuen Partnerprogramm gut zurechtkommen. Dazu hat es sich sieben Partner herausgesucht, die in den folgenden Wochen über ihre Erfahrungen berichten. Außerdem bekommt im Rahmen der jetzt gestarteten "MCPP Success Weeks" jeweils ein kleiner Kreis die Gelegenheit, sich mit ihnen darüber auszutauschen.

"Mit der Initiative möchten wir unsere Partner dabei unterstützen, mögliche Herausforderungen des neuen Microsoft Cloud Partner Programms (MCPP) zu meistern und ihnen Einblicke in Erfolgsgeschichten zu geben", teilt Microsoft mit. Dazu findet jede Woche eine Session statt. In ihr berichten ausgewählte Partner, wie sie beispielsweise die Anforderungen des "Partner Capability Scores" und der Zertifizierungen gemeistert oder die "Solution Partner Designations" erreicht haben.

Dazu veröffentlicht Microsoft jeden Montag einen Bericht in seinem Partner-Blog. Den Auftakt machte am 16. April der Erfahrungsbericht des Microsoft-Partners abtis aus Pforzheim, der mit 140 Beschäftigten und vielen Sonderqualifizierungen (Advanced Specializations) zu den zehn Microsoft-Fokuspartnern zählt. In den nächsten Wochen folgen Berichte von Distributor ADN, Campana & Schott, Glueckkanja-gab, msg system, Skaylink und der white duck Gesellschaft für Softwareentwicklung.

Jeweils 20 Partner haben am folgenden Freitag die Möglichkeit, sich in einer 30-minütigen virtuellen Session mit dem Partner aus der Success Story vom Montag über die Details auszutauschen und ihm Fragen zu stellen. Die Anmeldung dafür wird jeweils mit der Veröffentlichung der neuen Success Story freigeschaltet- Der Link dazu findet sich am Ende des jeweiligen Blog-Beitrags. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Teilnahme Microsoft-Partnern vorbehalten.

