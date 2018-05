Im Januar 2017 startete Media Markt in Kooperation mit dem Miet-Commerce Startup Grover den Verleih von Elektronikprodukten im Media Markt Onlineshop. Bereits wenige Monate später folgte ein Pilotprojekt in fünf Märkten im Raum Berlin, um das Mietmodell auch im stationären Handel zu testen. Als Sonderaktion zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 bietet der Elektronikhändler den Mietservice nun zeitlich befristet bundesweit in allen Media Märkten an. Unter dem Motto "Miet mich! Fan-Spezial" haben Kunden die Möglichkeit, ihr individuelles Miet-Paket zur WM zusammenzustellen. Zur Wahl stehen verschiedene TV-Geräte, Beamer und Soundbars. Auf Wunsch lassen sich zudem die Lieferung sowie der Auf- und Abbau hinzu buchen. Die Aktion richtet sich nicht nur an Privatpersonen, sondern ist auch für Unternehmen und Gastronomiebetriebe verfügbar.

"Zur diesjährigen Fußball-WM wollen wir die Mietoption mit einer Sonderaktion allen unseren stationären Kunden zugänglich machen und bieten ihnen für den Zeitraum der Weltmeisterschaft passende Mietlösungen für das perfekte WM-Erlebnis mit neuester Technik an", erklärt Lennart Wehrmeier, COO MediaMarktSaturn Deutschland und verantwortlich für die Vertriebslinie Medi aMarkt. Erstmals spreche der Retailer damit auch kleinere Unternehmen, Selbstständige und Gastronomiebetriebe an, die ihren Gästen und Mitarbeitern WM-Spaß mit Stadionfeeling bieten wollten, ohne dafür große Investitionen tätigen zu müssen "Hohe Flexibilität, transparente Konditionen und vor allem die Möglichkeit, Produkte nur für einen bestimmten Zeitraum oder Zweck zu nutzen - das schätzen Kunden, die bei Media Markt bereits gemietet haben. Uns bestätigt das darin, dass wir mit dem Mietmodell einen innovativen und bedarfsgerechten Service geschaffen haben, der den Kunden einen echten Mehrwert bietet", so Wehrmeier.

Strategischer Schritt für Miet-Commerce-Start-up Grover

Kooperationspartner für das "Miet mich! Fan-Spezial" ist das Berliner Miet-Commerce Startup Grover, mit dem Media Markt seit Einführung seines Mietangebots eng zusammenarbeitet. "Das Mietangebot zur Weltmeisterschaft markiert einen wichtigen strategischen Schritt in Grovers Zusammenarbeit mit Media Markt. Wir etablieren damit die Mietoption als sinnvolle Ergänzung und für den Kunden attraktive Alternative zum Kauf, auf die er nicht mehr verzichten möchte. Wir freuen uns daher besonders, zur WM den Mietservice nun in den Media Märkten deutschlandweit anbieten zu können und es damit Privat- und Geschäftskunden zu ermöglichen, ihr WM-Wunsch-Paket ‚On Demand‘, also ‚auf Abruf‘ zu mieten", so Michael Cassau, Gründer und Geschäftsführer von Grover.

Online unter www.mediamarkt.de/mietmichzurwm oder beim Fachberater im Markt vor Ort können Kunden aus dem Aktionsangebot das für ihre Bedürfnisse passende Elektronik-Paket zusammenstellen. Zur Wahl stehen TV-Geräte der Marken LG und Samsung in den Größen 55, 65 und 75 Zoll, Full HD- und 4k-Beamer sowie verschiedene Soundbars. Hat man sich für seine Wunschgeräte entschieden, schließt man direkt vor Ort den Mietvertrag mit dem Kooperationspartner Grover ab. Für jedes im Paket enthaltene Gerät fällt ein pauschaler Mietpreis an. Einen 55-Zoll-TV gibt es für den gesamten Zeitraum der WM beispielsweise ab 139,90 Euro; ein Full HD-Beamer kann bereits ab 74,90 Euro und eine Soundbar ab 19,90 Euro gemietet werden. Zum Rundumsorglos-Paket wird das Miet-Angebot, wenn man noch die passenden Serviceleistungen dazu bucht: MediaMarkt kümmert sich dann um die pünktliche Lieferung vor und die Abholung nach Ende der WM und auf Wunsch auch um den Auf- und Abbau der Geräte.

