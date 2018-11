Der Singles Day hat sich mittlerweile zu einem der am meisten gefeierten Onlineshopping-Tage etabliert. Was in den 90er Jahren als Junggesellen-Tag von chinesischen Studenten ins Leben gerufen wurde, ist heute nicht nur für Alleinstehende ein Grund zur Freude. Auch Media Markt feierte das Großereignis für Schnäppchenjäger in diesem Jahr auch in Deutschland. Los ging es im Media Markt-Onlineshop am 10. November ab 20 Uhr; erst am 12. November um 9 Uhr morgens war Schluss.

Dabei versprach der Elektronikhändler eine ganze Reihe an Top-Produkten zu Hammer-Preisen. Zusätzliche Sparmöglichkeiten gab es für alle, die ihre Singles Day-Einkäufe mittels Masterpass, der kostenlosen digitalen Bezahllösung von Mastercard, bezahlten. Denn dann gewährte Media Markt bei einem Einkaufswert bis zu 200 Euro noch einmal einen Rabatt in Höhe von elf Prozent. Für Einkäufe über 200 Euro erhielten alle Käufer also einen Rabatt von maximal 22 Euro pro Bestellung. Hierfür legten Kunden einfach die ausgesuchten Singles Day Produkte in den Warenkorb und wählen "Masterpass" als Zahlungsmethode aus. Der Rabatt wurde dann automatisch im Warenkorb vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Lesetipp: Media Markt veröffentlicht Studie über „Männertage“

Vorweggenommenes Weihnachtsgeschäft?

Der Singles Day läutete bei Media Markt die Kette der vorweihnachtlichen Aktionstage ein. Nach dem Singles Day am 10. November folgen der Cyber Monday am 19. November sowie der Black Friday am 23. November.

Einst in Asien beheimatet, haben diese Onlineshopping-Events inzwischen auch in Deutschland große Breitenwirkung. Im vergangenen Jahr war bei vielen Retailern die Klage zu hören, dass die Rabattschlacht an den Aktionstagen zunehmend aus dem Ruder läuft - und damit auch das eigentliche Weihnachtsgeschäft vorwegnimmt.