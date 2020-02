Matthias Hell ist Experte in Sachen E-Commerce und Retail sowie ein Buchautor. Er veröffentlicht regelmäßig Beiträge in renommierten Handelsmagazinen und E-Commerce-Blogs. Zuletzt erschien seine Buchveröffentlichung "Local Heroes 2.0 – Neues von den digitalen Vorreitern im Einzelhandel". Alle Artikel des Autors

Beim Umsatz dürfte Amazon schon vorne liegen – doch bei der Sichtbarkeit von Elektronik-Onlineshops liegt Media Markt in Deutschland an erster Stelle. Alle Elektronik-Retailer stellten allerdings noch zu wenig informativen Content bereit, so eine aktuelle Studie.