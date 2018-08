Nervenzusammenbrüche beim Software-Update und kalter Schweiß bei der Datenübertragung - die Studie D21-Digital-Index 2017/2018, die jährlich den Digitalisierungsgrad der Gesellschaft in Deutschland untersucht, zeigt: Jeder dritte Deutsche hat Probleme, neue technische Geräte zu installieren. Abhilfe will Media Markt nun mit seinem neuen "Startklar"-Service schaffen. Von der Erstinstallation von Laptops, Tablets, Smartphones, Navis und Spielekonsolen über die E-Mail-Konfiguration und die Durchführung von Software-Updates bis hin zum Aufbringen der Schutzfolie für Smartphones - mit den neuen Serviceleistungen, die bundesweit in allen 274 Märkten verfügbar sind, sollen Kunden nicht nur Zeit sparen, sondern auch Frust vorbeugen und direkt mit Nutzung ihrer neuen Geräte loslegen.

Wer das Angebot in Anspruch nimmt, erhält ein fix und fertig eingerichtetes Gerät mit dem neuesten verfügbaren Software-Update - je nach Wunsch und Gerät auch mit installiertem Antivirenprogramm und importierten Kontakten. Auch mit im Programm: das Aufbringen eines speziellen Display-Schutzglases für Smartphones. Ein Service, den Media Markt den Kunden besonders ans Herz legen möchte, denn wer schützt, spart bares Geld! So belegt eine Studie aus dem Jahr 2017, dass ungeschützte Smartphones doppelt so häufig zu Bruch gehen wie solche Geräte, die mit einer Schutzfolie ausgestattet sind. Gerade bei modernen Geräten mit abgerundeten Kanten ist das Aufbringen der Folie jedoch keine leichte Übung.

Angriff auf Fachhändler und Verbundgruppen

Die Startklar-Services von Media Markt im Überblick: PC-Notebook Startklar Standard (Ersteinrichtung des Geräts inklusive Einrichtung des lokalen Nutzerkontos und Aufspielen neuester System-Updates mit abschließender Funktionskontrolle) für 29 Euro; PC-Notebook Startklar Komfort (Zusätzlich zu den Leistungen des Standard-Pakets im Komfort-Paket enthalten: Einrichten eines bestehenden E-Mail-Kontos, Softwareinstallation einer im Markt gekauften Software) für 49 Euro; Software für PC-Notebook Startklar Komfort (Jede weitere im Markt gekaufte Software wird installiert) für 19 Euro; Smartphone / Tablet Startklar Standard (Ersteinrichtung von Smartphone oder Tablet inklusive Einrichtung Google- oder iOS-Konto, Aufspielen neuester Software-Updates mit abschließender Funktionskontrolle) für 25 Euro; Smartphone / Tablet Startklar Komfort (Zusätzlich zu den Leistungen des Standard-Pakets im Komfort-Paket enthalten: Datentransfer Alt auf Neu) für 35 Euro; Schutzglas auf Smartphone aufbringen (Professionelles Aufbringen eines Artwizz-Schutzglases auf das Standard-Display, für Smartphones inkl. Schutzglas) für 19,90 Euro bzw. für Edge/Curved Smartphones 39,90 Euro; Navigation Startklar (Ersteinrichtung des Navigationsgerätes inklusive Firmware-Update, Registrierung beim Hersteller, Kartenaktualisierung mit abschließender Funktionskontrolle) für 19 Euro; Spielekonsole Startklar (Ersteinrichtung von Playstation 4, Xbox oder Nintendo Switch, Software-Updates soweit verfügbar, Controller-Anmeldung und Funktionskontrolle durchführen) für 29 Euro.

Mit dem Angebot verschärft Media Markt den Wettbewerb zu Fachhändlern und Verbundgruppen, die Service bisher als ihr Alleinstellungsmerkmal betrachteten. Auffällig auch die Ähnlichkeit z.B. zu den Service-Pauschalen von PC-Spezialist. Doch dort ist man bereits weiter und setzt auf Managed Services für Privatkunden.