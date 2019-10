"E-Scooter to go" heißt es ab sofort bei Media Markt und Saturn: Bei beiden Elektronikhändlern gibt es jetzt nicht nur die ersten E-Scooter zu kaufen, sondern auch ein entsprechendes Mietmodell. Wer einen der coolen Flitzer länger nutzen möchte, ohne sich selbst einen anschaffen zu wollen, kann nun bundesweit in allen Märkten sowie in den Onlineshops von Saturn und Media Markt einen Elektro-Tretroller mieten. Schon ab einem Monat Laufzeit überlassen die Elektronikhändler in Kooperation mit dem Unternehmen Grover dem Nutzer das straßenzugelassene Gerät; möglich sind Mindestmietlaufzeiten von 1, 3, 6 oder 12 Monaten. Somit steht dem Kunden der E-Scooter auch für einen längeren Zeitraum komplett zur Verfügung, er behält die volle Kostenkontrolle durch einen fixen Monatspreis und auch die lästige Suche nach freien Geräten entfällt.

Im Onlineshop oder im Markt wählt der Kunde den E-Scooter sowie die gewünschte Mindestmietdauer beim Vertragspartner Grover aus. Bei Abschluss der Miete erhält der Kunde auch eine Haftpflichtversicherung, die für die Nutzung von E-Scootern gesetzlich vorgeschrieben ist. Wer online mietet, bekommt den fahrbereiten E-Scooter inklusive befestigter Versicherungsplakette innerhalb weniger Tage zugeschickt. Bei einer Anmietung im Markt wird der E-Scooter vor Ort gleich mit einer Plakette ausgestattet und somit kann der Kunde direkt losrollern. Bei Bedarf kann er sich auch mit passendem Zubehör wie einem Helm oder einem Schloss ausstatten.

Kooperation mit Grover geht ins dritte Jahr

Mit dem monatlichen Mietpreis abgedeckt ist nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung, Grover übernimmt über seinen Geräteschutz "Grover Care" bei üblichen Schäden aller Art auch 90 Prozent der Reparaturkosten. Ebenfalls im Mietpreis enthalten sind die Retourenkosten am Ende der Miete. Nach Ablauf der gewünschten Mindestmietdauer schickt der Kunde den Scooter einfach an Grover zurück. Das Retourenlabel dafür kann er sich über sein beim Mietabschluss angelegtes Grover-Kundenkonto herunterladen. Zum Ende der Mietdauer kann die Miete aber auch jederzeit online verlängert werden oder setzt sich analog des bisher gezahlten Mietpreises einfach fort, wenn der Elektroroller nicht zurückgeschickt wird. Und wer von seinem E-Scooter so überzeugt ist, dass er ihn nicht mehr hergeben möchte, der kann das Gerät auf Wunsch ganz behalten. Grover bietet dafür eine Kaufoption an.

Saturn bieten zum Einstieg das Modell TES 200 E-RICH der Marke Technostar, MediaMarkt den IK-1972K TRACER Street der Marke iconBIT an. Dank verschiedener Laufzeiten können sich Kunden sowohl für eine kurze Zeit als auch längerfristig zu attraktiven Preisen an einem E-Scooter erfreuen. Dabei gilt: Je länger die gewählte Mindestmietdauer, desto günstiger der monatliche Mietpreis. Das Angebot soll sukzessive um weitere Modelle ergänzt werden.

Media-Saturn arbeitet bereits seit Anfang 2017 mit Grover zusammen. Aus dem anfänglichen Pilotprojekt ist inzwischen eine flächendeckende Kooperation entstanden, die seit Mitte 2019 auch in allen stationären Media Markt und Saturn Filialen verfügbar ist. Grover hatte sich zuletzt im Oktober 2019 mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 41 Millionen Euro für das weitere Wachstum fit gemacht, zu den Investoren zählt auch Samsung Next, die Investitionssparte des Herstellers.