Im Zeichen des drohenden Logistik-Kollaps und der DHL-Erpressung beruhigt Media Markt seine Online-Kunden: Auch wer kurz vor Weihnachten noch immer nicht alle Geschenke beisammen habe, müsse sich mit dem "Unterm Baum Versprechen" des Retailers keine Sorgen machen. Vielfältige Lieferoptionen ermöglichten Shopping-Spaß auch kurz vor der Bescherung. Spätentschlossene und Spontankäufer könnten sogar am 23. Dezember noch entspannt einkaufen - in einem der deutschlandweit 271 Media Märkte, aber auch im Onlineshop.

Die Bestellfristen für das "Unterm Baum Versprechen" sind für Paketware (DHL-Pakete und Briefware) Donnerstag, der 21.12. um 12:00 Uhr, für Großgeräte mit 2-Mann-Handling (mit und ohne Einbauservice) Dienstag, der 19.12. bis 18:00 Uhr, für Sperrgutware Montag, der 18.12. um 12:00 Uhr sowie für Side-by-Side-Geräte mit Montage oder Zusatzpersonal, Insellieferungen sowie Küchen mit Montage Montag, der 11.12. bis 23:59 Uhr.

Märkte als dezentrale Lager

Dank Multichannel-Angebot können Spätentschlossene bei Media Markt auch noch am 23.12. ein passendes Präsent für ihre Liebsten ergattern: Wer am 23.12. bis 14.30 Uhr im Onlineshop bestellt und den Expresslieferservice für nur 14,95 Euro bucht, erhält den Last-Minute-Einkauf noch am gleichen Tag innerhalb von drei Stunden nach Hause geliefert. Voraussetzung ist, dass das gewünschte Produkt im nächstgelegenen Media Markt (Lieferadresse max. 14 km entfernt) sofort verfügbar ist.

Sowohl mit seiner bundesweiten Aufstellung wie dank seiner Umsatzgröße, die Media Markt und Saturn zu Premiumkunden der Logistiker macht, dürfte die Elektrokette damit im Weihnachtsgeschäft zu den Gewinnern zählen. Ob die Geschenklieferungen kleinerer Händler ebenfalls so pünktlich bei den Empfängern sein werden, bleibt dagegen abzuwarten. (mh)

